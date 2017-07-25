Yapımı yılan hikâyesine dönen Kanal Ankara Projesi’nden müjdeli haber geldi. Proje için en geç Eylül ayına kadar ihaleye çıkılıyor. Ankara’ya değer katacak projenin peyzaj çalışmalarının ise 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in 2014 yerel seçimlerinde, seçim vaadi olarak sunduğu projelerin başında gelen Kanal Ankara, geçen 3 yıla rağmen bir türlü başlamamıştı. Her yıl projenin başlanacağına dair söylentiler çıkmasına rağmen aradan geçen 3 yılda alana tek bir kazma dahi vurulmadı.

Gerçekleşmesi durumunda Başkent’e önemli bir değer katacak olan Kanal Ankara bölge halkını da kalkındıracak nitelikte. Yıllardır beklenen Kanal Ankara için nihayet geri sayım başladı.

Çankaya’da bulunan, Mogan ve Eymir Gölleri’nin devamı niteliğinde olan ‘’Kanal Ankara Projesi’’ için en geç 2017 yılı Eylül ayına kadar ihaleye çıkılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, proje kapsamında yapım için ilk ihaleyi gerçekleştirecek aşamaya geldi. Gelinen son durumda Kanal Ankara’nın alt yapısını oluşturacak 9.2 kilometre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki asıl kanalın yapılması için ihaleye çıkılmaya hazırlanılıyor.

Yıllardır projeye başlanacağına dair açıklamalar hem görsel, hem yazılı basında yer alırken geçen süre zarfında medyaya çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı. Bu kez de en geç 2017 Eylül ayına kadar ihaleye çıkılacağı bilgisi alınırken. Projeye başlanıp başlanılmayacağı Eylül ayına kadar belli olacak.

2018’E KADAR TAMAMLANACAK

Planlanan sürede tamamlanırsa Ankara’ya önemli bir değer katacak projenin en geç 2017 Eylül ayına kadar ihalesine çıkılması, 2018’de de tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Kanal Ankara ile şehre, geniş bir yeşil alana sahip rekreasyon merkezi sayesinde değer katılması ayrıca birden bastırması mümkün olan yağışlar sebebi ile yaşanabilecek sellere karşı önlem alınması hedefleniyor. 2018’nin ilk aylarından itibaren ise projenin peyzaj ve kalan diğer çalışmalarının bitirilmesi ve sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yağan yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin bir benzerinin Ankara’da yaşanmaması için projede yer alan temiz su ile rekreasyonel bir su kanalı oluşturulması, bu sayede yağmur suyunun kontrol altına alınması planlanıyor. Yağmur suyunun kontrol altına alınmasıyla taşmaların önüne geçerek oluşabilecek herhangi bir felaketin başlamadan bitirilmesi hedefleniyor.

BÖLGE HALKINI İMAR HEYECANI SARDI

Yıllardır projenin gerçekleşmesini bekleyen Karataşlılar ve bölgede arsası bulunan kooperatif üyeleri de haberi sevinçle karşıladı. Ancak Karataş sakinleri ve bölgede arsası bulunan kooperatif üyeleri de daha önceden olduğu gibi işin ertelenmesinden korkuyor. Bölge sakinleri Karataş yöresine bir an önce imar çalışmalarının başlatılmasını istiyor.

Kendileriyle görüştüğümüz bölgede arsası bulunan kooperatif üyeleri bir dokun bin ah işit misali dertli mi dertliler. Kooperatif olarak bölgeden 30-35 yıl önce arsa aldıklarını ama bir türlü bölgeye imar gelmediğini belirterek , son yapılan açıklamalarla çok umutlandıklarını ama bu kez de imar gelmezse büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirttiler. Kooperatif üyeleri ayrıca artık Başkent Ankara’da bu bölgenin dışında konut alanının kalmadığını mutlaka bu bölgede imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini sözlerine eklediler

Proje aynı zamanda Ankaralı vatandaşlara hem eğlenerek keyifli bir zaman geçirecekleri hem de alışveriş yapabilecekleri 7 farklı alan imkânı sunacak.

ANKARALILARA SOSYAL ALAN

Ankara’da yapılacak sosyal faaliyetler sınırlı sayıda. Ankaralı vatandaşların sosyalleşmesi için iyi bir alternatif olacak Kanal Ankara projesinde vatandaşlar için birçok seçenek düşünülmüş durumda. Vatandaşların hem gezip görebilecekleri hem de güzel vakit geçirebilmeleri için 7 farklı alan sunulurken bunlar;

Orman Alanı: Bu alanda çeşitli doğa aktiviteleri ve vatandaşların vakit geçirmesi için hazırlanan atölyeler, ponny park, dinlenme ve piknik alanları gibi bölümler yer alacak.

Spor Alanı: Açık spor alanlarında yapılabilecek spor faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için planlandı. Alan, aletli spor alanı, halı sahalar, basketbol sahaları, bowling alanı, golf alanı gibi bölümlerden oluşacak.

Kültür Alanı: Konser, festival, tiyatro gibi etkinliklerin yapılması için planlanan bu alanda ayrıca açık sergi alanı, atölyeler, müzeler yer alacak.

Ticaret Alanı: Alanı ziyarete gelen vatandaşların alışveriş yapabilmesi ve göletin iki yakasında oluşturulacak kafeler sayesinde keyifli vakit geçirme imkânı sunulacak.

Merkez Alanı: Mevcut konut yapılaşmasına yakın olan bu etap toplanma ve rekreasyon alanlarını kapsayacak.

Su Alanı: Su ile ilgili faaliyetlerin yoğun olarak planlandığı bu etap içinde bulunan fonksiyonlar genel olarak meydan, seyir terası, su gösterileri havuzu, buz pisti gibi bölümlerden oluşacak.

Macera Alanı: Projenin son etabını oluşturan bu alanda özellikle çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler sunulacak.

Hem Ankaralıların sosyal anlamda zenginleşmesini sağlayacak hem de Ankara’ya bir marka değeri katabilecek projeyi bölge halkı ve Ankaralıların geneli merakla bekliyor. Projede gelinen aşama ise vatandaşları heyecanlandıracak gibi gözüküyor.