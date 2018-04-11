Kanal Ankara'da umut ışığı göründü

Yılan hikayesine dönen Kanal Ankara Projesi’nde mutlu son yaklaştı. Proje bölgedeki 7 mahalle muhtarı ve bölge halkını doğrudan ilgilendiriyor. Ankaralılar için yeni bir dinlenme mekanı olacak projenin bu ay sonu tamamlanacağı ve Mayıs ayında da ihalesinin yapılması bekleniyor.

Kanal Ankara Projesi Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in AK Parti’nin, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının Ankaralılara en önemli seçim vaadiydi. Gökçek başkanlık görevinden alınmadan önce projenin ihalesini yaptı. Ancak Gökçek’ten sonra göreve gelen Doç. Dr. Mustafa Tuna ihaleyi iptal ederek ihalenin bir bütün olarak tek seferde yapılması kararını aldı.

Çankaya’nın merkezine sadece 3-4 kilometre mesafede yer alan İmrahor Vadisindeki 7 mahalle 30 yıldır imar bekliyor. Proje Tuna’nın ihaleyi iptal etmesi ile hüsrana dönüşmüştü.

Bu ihale iptali sonrası Kanal Ankara Projesi’nin yeniden bir bütün halinde ihale edileceğini Başkan Tuna ilk kez Sonsöz Gazetesine açıklamış, 7 mahallenin muhtarları da gazetemize teşekkür ziyaretine gelmişlerdi.

Umutların tükendiği anda gelen bir haber Kanal Ankara bekleyişi için yeniden umut ışıklarını yaktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun projenin revizesini öngören ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulan rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Mühye, Karataş, Yakupabdal ve İmrahor Vadisi sakinleri şimdi imar planın da tamamlanması ile 30 yıllık rüyanın gerçek olması için başkan Tuna’nın açıklamasını da bekliyorlar.

TEK ELDEN İHALE EDİLECEK

Melih Gökçek döneminde ihaleye çıkarılan, ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın gelişiyle, “Projenin daha sağlıklı ve tek elden yürütülebilmesi” gerekçesiyle ihalesi iptal edilen Kanal Ankara Projesi için böylelikle bekleyiş son bulmuş olacak.

İmar planının yeniden onaylanmasıyla birlikte projenin çizimleri de son safhaya gelmiş durumda.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre Nisan ayı sonunda tamamlanacak. Proje 2019 yılının Mart ayında yapılacak Yerel seçimler öncesi AK Parti’nin seçim vaadini tutması açısından Mayıs ayında ihaleye çıkarılmaya çalışıldığı öğrenildi.