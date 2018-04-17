Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Kanal Ankara Projesi için, “İhalenin bir bütün olarak çıkarılmasını ve muhatabımızın tek olması adına kararlar aldık. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. O bölgede imar çalışmaları yapılmış ve daha yapılması gereken yerler var. Tamamlanır tamamlanmaz inşaatın ihalesine çıkacağız.” dedi

Ankara’nın en büyük internet haber sitesi Haber Ankara canlı yayınlarına devam ederek önemli konukları ağırlıyor. Haber Ankara’nın konuğu bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tuna oldu. Tuna, Volkan Memduh Gültekin’in sorularını yanıtladı. Büyük merak konusu olan Kanal Ankara Projesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Tuna proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KANAL ANKARA PROJESİ

Mustafa Tuna Kanal Ankara Projesi için “Parça parça ihale düşünülmüş. Bizde göreve geldikten sonra ihalenin kısım kısım yapılmasının mahsurlarını anlattık. Bir müteahhidin işleri gecikirse, diğer kısmın müteahhidinin de işleri gecikmiş olacak ya da bir müteahhidin yaptığı yanlış iş, diğer müteahhide mal olacak.

Buna benzer sorunların çıkmaması için, ihalenin bir bütün olarak çıkarılmasını ve muhatabımızın tek olması adına kararlar aldık. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. O bölgede imar çalışmaları yapılmış ve daha yapılması gereken yerler var. Tamamlanır tamamlanmaz inşaatın ihalesine çıkacağız.” dedi

Mahalleliler ne diyor?

Kanal Ankara Projesi’nin geçeceği köylerden biri olan Karataş Mahallesi Muhtarı Ömer Oflaz mahallesinin sıkıntılarının projeyle çözülebileceğini söylüyor. Bu yüzden en yakın sürede imar çalışmalarının tamamlanmasını ve inşaat ihalesinin yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Oflaz, “Köyümüze bu zamana kadar hiçbir şey yapılmadı. Siyasiler açıklamalarında çiftçiyi, köylüyü mağdur etmeyeceğiz diyorlar ancak bu zamana kadar en çok mağdur olanlar yine biziz. Büyükşehir ve Çankaya anlaşmalı mıdır bilmiyorum ama buranın arazileri bir şekilde alındı.

Köyümüz milliyetçi, muhafazakar bir yapıda. Buradan daima Melih Gökçek’e oy çıkmıştır. Ancak Gökçek hiçbir hizmette bulunmadı. Köyde gözle görülür tek hizmet, atılan 10 kilometrelik asfalt, o da bizim çabamızla oldu. Onun dışında ana yolumuza bile asfalt atılmadı. Gerekçeleri ise Kanal Ankara Projesi, yollarda genişleme olacağı için, asfalt atarlarsa boşa gideceğini savundular.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’yle de konuştum onlarda şimdi yapacakları hizmetlerin boşa gideceği gerekçesiyle, Kanal Ankara planına göre hizmet yapacaklarını açıkladılar. Ancak yıllardır bitmeyen bir Kanal Ankara Projesi var. O yüzden 1.-2.-3. İmrahor, Mühye, Karataş, Yakub Abdal bundan dolayı hizmet alamıyor. Hizmet alabilmemiz için projenin geçmesi zorunlu hale geldi.

Bir çocuğu doğurmak önemli bir iştir ama asıl önemli olan o çocuğu besleyip büyütmek, belirli bir noktaya getirmektir. Yani önemli olan imarı geçirmek değil, önemli olan imar geçen yerlere ruhsat vermek, hizmet götürmek.

Kanal Ankara Projesi’nin geçeceği bir diğer mahallede Yeşilkent(Mühye).

Mahalle Muhtarı Murat Kabasakal projenin mahallelerinde ki altyapıdan asfalta kadar bütün sorunları çözeceğini düşünüyor.

Kabasakal, “Vergimizi veriyoruz, hizmet alamıyoruz. Çankaya Belediyesi bizi göz ardı ediyor. Yeşilkent olarak bunu hak edecek ne yaptık? Burnumuzun dibinde kocaman bloklar var ama bizim köyümüzde hala doğalgaz yok. Altyapı olmadığı için şehirle ilgili planlar, projeler mahallemize yansımıyor. Kanal Ankara Projesi gerçekleştiği zaman saydığımız mahallelerin sorunları kökten çözülecek.

30-40 yıl önce altyapımızı geçici olarak yapılmış daha sonra altyapıyı büyük ana borulara bağlanmıştı. Ancak geçici altyapı artık büyük sorunlar çıkartıyor.”

Volkan Memduh Gültekin’in soruları ve Başkan Tuna’nın cevapları şu şekilde;

Göreve geldiğinizden beri otopark ücretleri, 24 saat otobüs seferleri uygulaması, tuvaletlerin ücretsiz olması gibi birçok hizmet yaptınız. Ani bir kararla göreve gelip, hızla çalışmalara başladınız. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Vatandaşımızın daha rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. Özellikle otobüslerin 24 saat çalışması konusunda çok güzel dönüşler alıyoruz. Geç saatlere kadar çalışan vatandaşlarımız için faydalı bir uygulama oldu.

Ayrıca vatandaşların otopark alışkanlıklarını geliştirmek ve rahat ettirmek amacıyla otopark ücretlerinde değişiklik yaptık. Araçların otoparklara park edilmesi de yollarda rahatlama sağlamış oldu. Tuvalet ücretlerinin kaldırılmasında ise çalışanlar mağdur edilmedi. Bütün ödemeler belediye bünyesinden

karşılanacak.

”ANKAPARK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE BELLİ OLACAK”

Ankapark ile ilgili son durum nedir?

Ankapark ile ilgili belli bir mesafe alındı. İşletimini ise bu işi bilen insanların yapması gerekir. Ağırlıklı olarakta bunlar yabancı firmalar ama bu firmaların şu an için teklif vermesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü Ankapark’ta ticaret yapılamaz. Oraya gelen vatandaşlar yemek yemek ister, alışveriş yapmak ister. Özellikle ciddi anlamda turist ziyaretlerinin yapılması bekleniyor.

Turistler geldiği zaman hediyelik eşya almak isteyecek, yemek yemek isteyecek, çay içmek isteyecek. Dolayısıyla oranın işletmesini 10 yıldan 29 yıla çıkarmak adına çalışmalarımız var. Bu durum TBMM’de kanun değişikliği ile belli olacak.

Mavi otobüsler Ankarakart’a geçecek mi? Geçerse istihdam nasıl sağlanacak?

O konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Gelişen şartlarda yeni sektörler ve iş alanları oluşacak. Dolayısıyla çalışan hiç kimsenin aç kalacağı noktasında endişesi olmasın.

Köprü ve kavşak çalışmalarında ne seviyedeyiz? Seçimlere kadar biter mi?

Çalışmalar tamamlanmak üzere devam ediyor. En kısa sürede tamamlanmış olacak. Aydınlıkevler’de bulunun Telekom binasının önündeki kavşağında ihale çalışmaları devam ediyor. Sonuçlandığı zaman trafikte bir rahatlama olacak. Parti olarak bütün çalışmalarımız nesillere göre sürüyor. Seçimler gelir geçer ama hizmetler devam edecek.

Ankara’nın suyu temiz mi?

Ankara’nın içme suyunun sağlık açısından ufacık bir riski yoktur. Ankara’daki içme suyuna barajlarda sınır düşük olduğunda, Kızılırmak’tan su temin ediyoruz. Bu su da yine arıtılarak şebekeye veriliyor. Kızılırmak’tan gelen suda biraz sertlik var dolayısıyla tadında biraz farklılık oluyor ama içilebilir.

Sert sularda da içinde bulunan minerallerden dolayı kemik gelişimine katkı sağladığı belirtildi. Kızılırmak suyunu çok sevdiğimizden değil zaruretten kullanıyoruz. Oradan suyu getirmekte oldukça maliyetli.

Elvankent, Eryaman, Emirler, Sincan, Lale trafiğini rahatlaması için bir proje var mı?

Orada kamulaştırılması gereken 6 bina var ve kamulaştırılma işlemleri devam ediyor. Biter bitmez inşaat ihalesine başlayacağız.

Eryaman Stadı ne zaman bitecek?

Eryaman’da ki stad çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz bir arsa karşılığı ihaleyi gerçekleştirmiş, belediyemizin oraya yeni bir ödeme yapması söz konusu değil. İlgili müteahhit stadın inşaatıyla ilgili bütün anlaşmalarını, bütün bağlantılarını gerçekleştirmiş. Bayramdan sonra stadın teslim edilmesi planlanıyor. Müteahhitle görüşmeler devam ediyor.

Etlik ile ilgili metro çalışması var mı?

Etlik’te hastane bölgesi yapılıyor, trafiği çözmek için metro projesi var, bu konuyu Başbakanımız ve Bakanımıza arz ettim, kendileri de bu durumu uygun gördüler ve o bölgeye hitap edecek bir metro güzergâhının proje çalışmaları yapılıyor.

METRO KAZASI İNSAN HATASI

Test sürüşü sırasındaki iki kişinin ihmalinden bir merkezdeki arkadaş bir de makinistin ihmalinden doğan insan hatasından meydana geldi. Test sürüşü olduğu için otomatik sistem yerine manuel sistem kullanılıyordu. 2 günlük yoğun çalışmanın ardından bu hasar giderildi Pazartesi sabahı vatandaşlarımızın işe gitmesini sağlayarak bu hasarı ortadan kaldırdılar. Kazadan dolayı biz de vatandaşlarımızdan özür diliyoruz.

AŞTİ’nin taşınmasını gerektirecek bir durum görünmüyor. Hükümetimizin politikaları neticesinde hızlı tren ulaşım noktasında ciddi bir mesafe alındı. Ayrıca havayolu halkın yolu oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımız hem hava yolunu hem de hızlı trenleri tercih ettiğinden dolayı şehirlerarası otobüsle seyahat etme azaldı. AŞTİ’nin giren otobüs sayısı da azaldı. Seyahat firmaları ve vatandaş da alıştığı için taşınmasına gerek duyulmuyor.

Cep Terminalleriyle ilgili olarak, şehrin giriş noktalarında vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla indi-bindi yapılacak yerler düşünülüyor.

AKYURT FUAR ALANI

Akyurt fuar alanı için dosyalar verildi ihalesi devam ediyor, yeterlilik için dosyalar verildi, firmaların fiyat teklifleri alınacak, kısa süre içerisinde ihalesi gerçekleştirilip inşaatı başlanacak.