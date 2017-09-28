Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın sahibi olduğu, yayınına son veren ‘Kanal 6’ televizyonunun yakında yayına başlayacağı belirtildi.

Şatıroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Doğan, yeni kurduğu Kanal 6 TV‘nin Ekim ayı sonunda ulusal içerikte yayın hayatına başlayacağını. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın en çok izlenen televizyonu olacağını söyledi.

Merhum Cumhurbaşkanı Özal gibi Malatyalı olan inşaat, turizm, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO). Dış ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Doğan, televizyon dünyasının ünlü isimleri ve yeni yüzlerle bir ekip kurduklarını anlattı.

Seyit Doğan,

“Televizyon dünyasına yeni soluk, yeni ses getireceğiz. Öncelikle Türkiye ve Türk Dünyası’nın sesi ve gözü olacak Şatıroğlu Medya Grubu olarak hedefimiz 1 yıl gibi kısa bir zamanda en çok izlenen ilk 4 kanal içerisinde yer almak.Türkiye, Türk dünyası ve dünya bizi izleyecek. Tarafsız, dürüst ve objektif yayın ilkemizle en çok izlenen kanal olacağız”

dedi.