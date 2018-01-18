Kanada’nın kuzeyinde bir kasabanın sakinleri, eNuk adlı bir uygulama ile değişen çevre koşullarına lişkin bilgiyi birbirleriyle paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadele edecek.

Kanada’nın kutup dairelerine yakın kuzey bölgesindeki Rigolet kasabası sakinleri, eNuk adlı uygulama sayesinde bilim adamlarına çevrelerindeki değişiklikleri bildirerek araştırmaya yardımcı olacak ve paylaşımlı internet teknolojisi sayesinde çok zor ulaşılan bir bölgede oldukları halde internet erişimine kavuşacaklar.

Uygulama geleneksel internet bağlantısı olmadan da çalışıyor ve temelindeki teknoloji Kanada’nın en kuzeyinde ulaşması güç noktalardaki yerleşim bölgeleri için internet servis sağlayıcısına çok bağlı kalmadan internet erişimi sağlıyor.

Vancouver merkezli RightMesh geçtiğimiz günlerde Rigolet kasabasında eNukk uygulamasını desteklemek için, dağıtılmış internet ağı kurmaya yardım edeceğini açıklamıştı.

RightMesh şef ağ bilimcisi Jason Ernst Motherboard sitesine verdiği röportajda “Eğer üzerinize kayıtlı bir cep telefonunuz varsa verilerinizi bedava vermenin yanı sıra sistem içerisindeki başka bir kullanıcıdan internet alabileceksiniz” dedi.