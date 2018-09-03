Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, kamyonetin çarpıp kaçtığı bisikletli Abdülkadir Dilek (12) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Dilek’in kullandığı bisiklete, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Devrilen bisikletten yola savrulan Dilek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı Dilek’i ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Abdülkadir Dilek, hayatı tehlikesinin bulunması nedeniyle Gaziantep’e sevk edildi. Polis, küçük çocuğun yaralandığı kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.