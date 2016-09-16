Kamyoneti dans ederek çaldılar

Adana’da oturan Ömer Yılmaz’ın evinin önüne park ettiği kamyoneti çalan hırsızların güvenlik kamerasına karşı dans etmesi dikkat çekti.

Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi’nde 6 Eylül’de Ömer Yılmaz’ın evinin önüne park ettiği 01 BRG 93 plakalı kamyonetin yanına 3 kişi geldi. Bir süre aracın çevresini ve sokağı kontrol eden şüphelilerden Ahmet Yıldırım kapıyı açıp içine girdi. Bu sırada görüntü kayıtlarından Salih Özbeğ olduğu belirlenen diğer şüpheli ise aracın ön konsolunda bulunan şapkayı aldı. Bu sırada güvenlik kamerasını fark eden Salih Özbeğ, gülerek el hareketi yaptı. Ömer Yılmaz’a ait şapkayı başına yan takan Özbeğ, dans etmeye başladı. Bir süre dans eden Özbeğ ile arkadaşları, kamyoneti hareket ettirip gözden kayboldu.

İKİSİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Ahmet Yıldırım ile Salih Özbeğ’i saptadı. Kamyonet ise terk edilmiş halde bulunup sahibine teslim edildi. Bir işyerinden hırsızlık yapmak isteyen Yıldırım ile Özbeğ de suçüstü yakalandı.

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