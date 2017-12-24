Kameralar dedektif gibi çalışıyor!

Zabıta memuruna tokat atan amir, öğrencisini döven öğretmen, üniversiteli genç kızı taciz eden sapık, kediye işkence eden er, direksiyon başında telefonla konuşan otobüs şoförü, öğrencisini serviste unutup ölümüne neden olan anaokulu personeli, kaza yapıp kaçan trafik magandası, marketi soyan hırsız, eyleme hazırlanan bombalı terörist, tanımadığı kişiyi yan baktın diye döven serseri, Türk büyüklerine hakaret yağdıran sözde din adamı… Hepsi kameralara yakalandı ve hak ettikleri cezaları aldı.

Adeta devlet içinde elit bir ekip, dört dörtlük dedektif bürosu gibi çalışıyor kameralar…

O kamera görüntüleri olmasaydı binlerce adli olayın failleri meçhul kalacaktı.

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Suçluları yakalatan görüntülerin çoğunu vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla çekiyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu potansiyeli iyi değerlendirmesi gerekir.

Suçluların yakalanmasına hizmet eden görüntüleri çeken vatandaşlar ödüllendirilmelidir.

Böyle bir uygulama başlatıldığı takdirde, suç işleme eğiliminde olanlar kendilerine çeki düzen verecek, hareketlerine dikkat edecek, yasadışı bir iş yaptıklarında kameralara yakalanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu bilecekler.

Yani, bugün olduğundan daha fazla caydırıcı etki yaratacak kameralar…

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Birkaç ay oluyor.

Uzun yıllar önce tanıştığım bir kapıcı dostla karşılaştım yolda.

Ayaküstü sohbet ederken bir ara şöyle dedi:

“Abi çok mutluyum, adeta uçuyorum. Bizim yöneticiyi istifa ettirdim!”

“Anlamadım, nasıl yani” diye sorunca sözlerini sürdürdü:

“Servisi beş on dakika geç yaptığım gerekçesiyle her zaman olduğu gibi ana avrat küfretmeye başladı. Hazırlıklıydım, hemen cep telefonunun kayıt tuşuna bastım, söylediği bütün küfürleri kayda aldım… Sonra da bunu kendisine dinletip ‘Ya bugün istifa edip yöneticiliği bırakırsın ya da seni mahkemeye verip süründürürüm’ dedim… Akşama doğru apartman genel kurulunu toplantıya çağırdı ve sağlık sorunlarını öne sürerek görevi bıraktı.”

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Evet, suçluların yakalanması konusunda kameralar önemli roller üstlendi.

Bu potansiyeli daha iyi kullanmak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün elindedir.