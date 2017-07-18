Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi Kamçatka İdaresi Basın servisi, Büyük Okyanusta Bering adasına yakın 6.2 büyüklüğündeki depremden hemen sonra 5.1 büyüklüğündeki başka depremin yaşandığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Kamçatka Krayı Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nikolskoye yerleşim merkezinden 210 kilometrelik uzaklıkta depremlerin hissedilmediği, deprem nedeniyle yıkılma meydana gelmediği kaydedildi.

Ayrıca ilk depremin odağı yer altında 43.7 kilometre bulunurken ikinci depremin odağının 10 kilometre derinliğinde yer aldığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi’nde 7.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Alaska’nın güneyindeki Near Takımadaları’nın batısı olduğu bildirildi.