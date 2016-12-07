Kalp nakliyle hayata tutundu, tüm organlarını bağışladı

İZMİR’in Torbalı İlçesinde, kalp nakliyle yaşama tutunan 29 yaşındaki Aydın Uygun, taburcu olmasının ardından ilk iş olarak tüm organlarını bağışladı. Anne, babası ile beş kardeşinin de organlarını bağışlayacaklarını belirten Uygun, “Bir insanı yaşatmak kadar güzel bir şey yok” dedi.

Subaşı Mahallesi’nde yaşayan Hatice- Süleyman Uygun çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Aydın Uygun, 2010 yılında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan yoğun bir mücadelenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Uygun, yaşama döndü. Yapılan tetkikler sonrasında kalp kaslarının zayıfladığı belirlenen Aydın Uygun’a bir yıl sonra kalp pili takıldı. Uzun bir süre boyunca kalp pili ile yaşamını sürdüren fakat günden güne güç kaybeden Uygun’a geçen yıl bu defa yapay kalp takıldı. 22 ay boyunca yapay kalple yaşamını sürdüren Uygun, bu süre içinde nakil için uygun kalp beklemeye başladı. Müjdeli haber geçen 27 Ekim’de geldi. Bodrum’daki trafik kazasında hayatını kaybeden ve ismi açıklanmayan bir gencin ailesi tarafından bağışlanan organlarından kalbi, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Uygun’a nakledildi.

Kalp nakliyle yeni bir yaşama kavuşan Uygun, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Uygun, taburcu olmasından sonra ilk iş olarak tüm organlarını bağışladı. Uygun, “Organ bağışı konusunda ikilemde kalanlar mutlaka organ nakli bekleyenleri görsün. Bir insanı yaşatmak kadar güzel bir şey yok. Ben organlarımı bağışladım. 5 kardeşim, anne ve babam da organlarını bağışlayacak” dedi.

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