Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken soğuk hava ile birlikte kalp damarlarının büzüştüğünü; yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunda düzensizlik oluşmasıyla kalp yetersizliğinin ciddi duruma dönüştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Ağaçdiken kalp krizi riskinin azaltılması için kalın giyinilmesini, soğuk havada egzersiz yapılmamasını önerdi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken, kalp krizi ve soğuk havanın kalp hastalıklarına etkisine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ağaçdiken kalp krizinin belirtileri arasında ilk sırada göğüs ağrısının geldiğini belirterek, “Kalp krizi, kalbimizi besleyen üç ana damar birinde tıkanıklık meydana geldiği zaman, damarın beslediği alandaki dokuların oksijensiz kalarak ölmeye başlaması durumunda oluşur.

Kalp krizinin belirtileri arasında ilk sırada angina dediğimiz göğüs ağrısı yer alır. Hastalar bunu daha çok göğüs orta hatta yanma, kollara, boyna, çeneye ve sırta baskı ya da ağrı şeklinde tarif ederler.

Ağrı eğer eforla geliyor ise eforun sonlandırılmasıyla ağrı da geçer. Ağrı yarım saati geçmişse mutlaka hastayı kalp krizi açısından değerlendirmek gerekir” dedi.

Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken kalp krizini etkileyen faktörlerden bahsederek, “Ailedeki bir kişi kalp hastalığı geçirmiş ise ailenin diğer bireyleri kalp hastalıklarına yatkın olurlar.

Yüksek tansiyon, sigara, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi faktörler kalp krizini tetikleyen önemli etkenlerdir” diye konuştu.

Kalp hastalıklarının soğukla ilişkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ağaçdiken, soğukla birlikte vücutta ısı kaybının meydana geldiğini, bu nedenle kalbin vücut ısısının korunması iş yükünü arttırdığına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ağaçdiken, soğukla birlikte kalp damarlarının büzüştüğünü, yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunda düzensizlik oluştuğunu ve kalp yetersizliğinin daha ciddi bir durumu dönüştüğünü ifade ederek, kalp krizi riskini soğuk havalarda azaltmak için kişinin kalın giyinmesi, baş ve ellerin daha sıcak tutması, soğuk havada egzersiz yapılmaması gerektiğini belirtti.

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