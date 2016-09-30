Kalp durursa hayat durur etkinliği çerçevesinde 17. Dünya Kalp Günü’nde ünlüler sahaya indi.
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Dünya Kalp Federasyonu’nun resmi üyesi olan Türk Kalp Vakfı’nın ‘Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratma’ çalışmaları kapsamında düzenlenen Kalp durursa hayat durur etkinliği 17. Dünya Kalp Günü etkinlikleri çerçevesinde ünlü isimlerle start aldı.
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Önceki gün düzenlenen Korfbol gösteri maçında eski basketbolcu manken Ece Gürsel ile Survivor Şampiyonu Turabi, Kalp durursa hayat durur etkinliğinde sahaya çıktı.
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Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Davutpaşa Kampüsü’nde, Beden Eğitimi Bölümü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen gösteri maçında iki ünlü isim takım kaptanı olarak sahaya çıktı.
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Kadınlar ve erkeklerin birlikte oynadığı bir spor olan Korfbol’da yeteneklerini sergileyen Ece Gürsel ve Turabi, kozlarını sahada paylaştı. İki ünlünün takımları 5-5 berabere kaldı.
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Ece Gürsel ve Turabi, maç sonu kupayı Türk Kalp Vakfı Başkanı Semiramis Sekban’ın elinden aldı.
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Türk Kalp Vakfı Başkanı Semiramis Sekban, “Kalp hastalıkları genlerle geçebilir. Ancak doğru beslenme, kolesterol ve şeker kontrollerinin düzenli yapılması ile önlenebilir” diyerek uyarılarda bulundu.
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Saha içinde sporcularla şakalaşarak sempatik tavırlarıyla maçın zaman zaman durmasına neden olan Turabi ise;
“Son yıllarda genç sporcu arkadaşlarımız sık sık sahalarda kalp krizi geçiriyor. Genç yaşta kalp krizinden kurtulmak da pek mümkün olmuyor. Bu nedenle özellikle genç sporcuların kalp sağlığına önem vermeleri gerekli. Bu ihmal edilecek bir durum değil. Kalp sağlığına dikkat çekecek her projenin içinde olmak bana mutluluk veriyor. Unutmayalım kalbimiz çok değerli”
dedi.
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10 ay önce babasını kalp krizi nedeniyle kaybeden Ece Gürsel ise “Bu projenin benim için önemi büyük. Çünkü ben babamı kalp krizinden kaybettim. Kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratmak için bu projenin içinde olmayı istedim. Kalp durursa hayat durur” diye konuştu.
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Dünya Kalp Günü, Dünya Kalp Federasyonu’nun ve dünyanın kardiyovaküler hastalıklar (KVH) konusundaki en büyük küresel bilinçlendirme platformudur. 100’ü aşkın ülkede 200’den fazla üye kuruluşla işbirliği içinde, dünyada KVH’lere bağlı erken ölümleri 2025 yılına kadar %25 oranında azaltmayı hedeflemektedir.
Türkiye’de de Türk Kalp Vakfı, Dünya Kalp Federasyonu’nun resmi üyesi olarak ülke genelinde yaptığı “Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratma” çalışmalarını sürdürmektedir.