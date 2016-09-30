Kalp durursa hayat durur etkinliği

“Son yıllarda genç sporcu arkadaşlarımız sık sık sahalarda kalp krizi geçiriyor. Genç yaşta kalp krizinden kurtulmak da pek mümkün olmuyor. Bu nedenle özellikle genç sporcuların kalp sağlığına önem vermeleri gerekli. Bu ihmal edilecek bir durum değil. Kalp sağlığına dikkat çekecek her projenin içinde olmak bana mutluluk veriyor. Unutmayalım kalbimiz çok değerli”