Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cuma namazı sonrası, partisinin Konak İlçe Teşkilatı tarafından Konak Meydanı’nda düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Sonrasında Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (ESİAD) sohbet toplantısına katıldı. İzmir’deki bir otelde düzenlenen toplantıda, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri’den sonra kürsüye Bakan Elvan geldi.

Dünya ekonomisinde, 1990’lı yıllardan 2008 yılına kadar güçlü bir büyüme performansı gördüklerini belirten Elvan, şunları söyledi:

“O dönemlerdeki büyüme rakamları gelişmekte olan ülkeler, büyüme ön görüyordu. 90’lı yıllar Türkiye için kayıp yıllardır. O zamanlarda biz ancak yüzde 3’lük büyüme gösterdik. 2008 sonrası dünya ticaret hacminde ciddi bir daralma, büyüme oranında küçülme, 2016 yılına kadar devam bir süreç. 2007 yılına kadar dünya ticaret hacminin son derece yüksek olduğunu görüyoruz. 2002 – 2007 dönemini iyi değerlendirdik. 2007 – 2016 yıllarında hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler çok iyi bir performans gösteremedi. Türkiye’ye gelince 2003 – 2016 öneminde küresel krize rağmen yüzde 5.6 yıllık ortalama büyüme performansı gösterdi. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum, Yeterli mi? Yeterli değil. Bunu daha da yukarı çekmemiz lazım. Çin ve Hindistan’dan sonra en iyi performansı gösteren ülkeler arasındayız.”

Klasik üretim yöntemini daha da ileriye getirecek dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı noktalara sanayinin de ayak uydurması gerektiğini söyleyen Elvan, şöyle devam etti:

“Dijitalleşmeyle ilgili adımlar var. Yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Büyük ölçekli OSB’ler başta olmak üzere dijitalleşme merkezleri kuracağız. Sanayicilere dijitalleşmeyi sağlayacak gerekli desteği vereceğiz. Bakıyoruz ihracatımızın kilogram başı değerine 2002’de diyelim ki bir birim iken, bir dolarken bugün iki dolar olmuş. Gelişmiş ülkelerin kilograma başı ihracat değerine baktığımızda bunun oldukça üzerinde. Hangi alanda yoğunlaşacağız? Bizim ihracatımız ve üretimimiz ithalata önemli ölçüde bağımlı. Bizim çok ciddi ithalatımız var. Bu alanda mevut tesislerin üzerine 3-4 katının mutlaka yapılması lazım. Önemli bir alan savunma sanayi bu alanda da yoğun çalışmamız, yatırımlarımızı arttırmamız gerekiyor. İlaçla ilgili medikal alanda araç ve gereçlerin üretilmesi ithalatımızın kısmen de olsa daha ayağı çekilmesini sağlayacaktır. Enerji yenilenen enerji ekipmanları konusunda dana ileri düzeyde adım atmamız lazım. Peki bu adımlara yönelik ne yapacağız. Bu alanları daha yoğun destek mekanizmaları oluşturacağız. Bu alanlarını gerekirse kamu alımları yoluyla destekleyeceğiz. Bizim açımızdan önemli. Bu alanlara ilave olarak geliştirilmesi gereken yazılım konusu. Tam rekabet ortamını mutlaka bizim sağlamamız gerekiyor. Ben şuna inanıyorum; ülke olarak genç dinamik girişimci ruhu oldukça yüksek bir topluma sahibiz. Herhangi bir bölgede bir kriz çıktığı zaman kendisini kısa bir süre içerisinde başka alanlara yönlendirebilen başka kesimlere yatırım yapabilen bir özelliğe sahibiz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin en dinamik unsurları sizlersiniz. Türkiye’nin siyasi sorunları olabilir ama Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. İş dünyamıza, insanımıza güveniyorum, atmış olduğumuz adımları bilerek ve ne yapılmasını gerektiğini ortaya koyarak yapıyoruz.”

Zaman zaman kurlarda oynama söz konusu olabildiğine de dikkat çeken Kalkınma Bakanı Elvan, “O da yerine oturacaktır. İş dünyamızın, hükümetimize ve ülkemize güvenmelerini, o kararlılıkla çalışmalarını arz ediyorum. Hiçbir zaman popülist yaklaşım içinde olmadık, olmayacağız. Cari açığı daha da aşağı çekebilmek için bahsettiğim alanlara yatırım yapmamız gerekiyor. Sık sık şu da kendi aramızda konuşuluyor. Millileşme konusu. Türkiye’de yatırım yapan her firma nereden gelirse gelsin bizim için yerlidir, millidir. Hiçbir zaman dışarıdan gelen bir firmaya farklı bir muamele yapmamız söz konusu olamaz. Türkiye’de üretim yapan kim olursa olsun bizim bir firmamızdır. Ülke ekonomisine katkı sağlıyordur. Böyle bir ayrım da söz konusu değildir, olamazda. Zaman zaman farklı noktalara çekenler oluyor, buna açıklık getirmek istedim” diye konuştu.