Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk ekonomisinin oldukça güçlü ve sağlam temellere sahip olduğunu söyleyerek, “Türk ekonomisi, Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır.”

Hem bu kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler, hem de hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ispatlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Türkiye kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peşinde değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın ilk olarak, Adıyaman’da çıkan çatışmada şehit olan 4 askere rahmet diledi. Terör örgütlerine karşı her alanda ve sahada mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kalın, “Türkiye içinde, dışında, Suriye’de, Irak’ta veya başka yerlerde hangi terör örgütünden gelirse gelsin bu tür saldırılara karşı devletimiz her türlü tedbiri bundan sonra da almaya devam edecek. Her platformda bu terör örgütlerine karşı askeri operasyonlardan, finansal tedbirlere kadar her alanda tedbirleri etkili bir şekilde hayata geçirmeye devam edecektir. Bu vesileyle şunu vurgulamak istiyorum. İç güvenlik noktasında bu terörü kaynağında yok etme stratejisi içerisinde son dönemde hakikaten önemli mesafeler almış bulunuyoruz. Özellikle katılımların azaldığını, teslimlerin giderek arttığını memnuniyetle ifade edebilirim” dedi.

‘BU TÜR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK’

Türkiye’nin 3 farklı terör örgütüne karşı mücadele veren tek NATO üyesinin olduğunu söyleyen Kalın, “Bu terör örgütleri farklı ideolojilere sahip olabilir ama hepsinin ortak noktası Türkiye düşmanlığı. Bunlar farklı yöntemler uygulayabilir ama yöntemlerinin nihai amacı Türkiye’ye zarar vermektir. Bunlar hiç bir zaman bizim azmimizi azaltmayacak, kırmayacak tersine bu konuda kararlılığımızı daha da güçlendirecektir. Bu somut göstergelerinden birisi, bildiğiniz gibi dün Sincar bölgesinde bölücü terör örgütüne mensup üst düzey bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu tür operasyonlar devam edecek. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

‘TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

“Bu konuda hamdolsun aldığımız tedbirler neticesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını görmekteyiz” diyen Kalın, şöyle devam etti:

“Bu süreçte öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ekonomik savaşa ve algı operasyonlarına karşı yaptığı milli seferberlik çağrısına olumlu cevap veren bütün vatandaşlarımıza, iş çevrelerimize, yatırımcılarımıza, sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden yurt dışından konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapıp destek veren paydaşlarımıza, ülkelere, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar emrinin ülkemize yaptığı ziyaretin sonuçlarından bir tanesi de, Katar devletinin ülkemize 15 milyar Dolar civarında farklı sektörlerde yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Yine bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanımızın son bir haftada yaptığı yoğun temaslar neticesinde Almanya’dan, Fransa’dan hatta Rusya’dan olumlu neticeler almaya başlamış bulunuyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Almaya Şansölyesi Sayın Merkel, bugün Sayın Macron ile yaptığı görüşmeler de bu konu ele alındı. Özellikle iki liderde Türk ekonomisinin güçlü olmasının ekonomik istikrarın muhafaza edilmesinin sadece Türkiye içinde değil Avrupa ve dünya ekonomisi için de büyün önem arz ettiğini ifade ettiler.”

‘TÜRKİYE BU KRİZİ MUTLAKA FIRSATA ÇEVİRECEKTİR’

Bir eylem planının hayata geçirildiğini kaydeden Kalın, “Böylece Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak o ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır. Bankalara likidite konusunda rahatlama sağlanmış durumda. Kurdan dolayı sıkıntı çeken reel sektörün sorunlarına çözüm olarak da bir dizi tedbir bildiğiniz gibi alınmış durumda. Türk ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün 4 bine yakın yatırımcı ile telekonferansta da dile getirdiği gibi Türk ekonomisi, Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır. Hem bu kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler, hem de hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ispatlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Türkiye kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peşinde değildir” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban bayramının yaklaştığını söyleyen Kalın, “Şimdiden bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik ediyorum. Tabi bayram tatili söz konusu olduğunda vatandaşlarımızı seyahat konusunda uyarmak istiyoruz. İçişleri ulaştırma bakanlığımızın aldığı birçok tedbir var. Zira her yıl bayram tatillerinde birçok insanımızı kaybediyoruz. Bunun azaltılması için birçok tedbir alındı. Vatandaşlarımızın bu kurallar uyması önem arz ediyor. Bayram boyunca, ücretli olan yollar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Emekli ikramiyeleri de erken verilmek üzere tedbirler alınmış durumda.” dedi.

‘DİĞER ÜLKELERDEN DE DESTEK GELMEYE BAŞLADI’

Kalın açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. “Katar’ın yatırım paketinin ayrıntılarını paylaşabilir misiniz?” sorusuna Kalın, şöyle cevap verdi:

“Onunla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak. Ben Katar Emiri’ne gösterdiği asaletli duruşundan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye’nin gerçek bir dostu olduğunu göstermiştir. Geçen yıl yaşanan körfez krizinde Türkiye oraya yardım etme ve askeri üs konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda Şeyh Temim’in yanı sıra Katar halkının Türkiye’nin yanında durduğunu, ellerindeki parayı TL’ye çevirdiklerini, tatillerini burada yaptıklarını her platformda çok gür bir sesle ifade ettiğini gördük. Diğer ülkelerden de destek gelmeye başladı. Türkiye ekonomisi daha da güçlenerek bu süreçten çıkacak.”

‘BİZİM TERÖRÜ YERİNDE BİTİRME KARARLILIĞIMIZ TAMDIR’

Kalın, “Sincar noktasında hava operasyonları devam ediyor. Bir kara operasyonu olacak mı? 9 günlük bayram tatili var. Bu noktada TL yönünden spekülasyonlar noktasında tedbir alınacak mı?” sorusuna ise, “TL üzerinden yürütülen algı operasyonu kanalları kapatılmış durumda. Bu konuda vatandaşlarımız, işverenimiz, iş adamlarımız herkes rahat olsun. Panik havasına katılmadan, rasyonel adımlarla biz bu süreci atlatacağız. Sincar meselesi İbadi buradayken ele alındı. Kapsamlı bir güvelik paketi üzerinde uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Dünkü Sincar operasyonu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Irak makamlarının da açıkça ifade ettiği gibi Irak topraklarının saldırılar için kullanılması söz konusu değil. Bizim terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır. Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra yoğun bir şekilde gelecektir” şeklinde cevap verdi.

İbrahim Kalın, “Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Rahip bırakılsa bile bu vergilerin kaldırılmayacağı bunun ABD’nin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğünü söyledi. Değerlendirmeniz nedir?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Bütün bunlar aslında Türkiye’nin durduğu yerin doğru olduğunu teyit etmektedir. Bizim kimseyle ekonomik savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok. Ama kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda tabi ki Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.”