CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan Referandumuna ilişkin, “Yargıç görevini yapıp adaleti dağıttığı sürece başımızın üstünde yeri var. YSK’nın varlık nedeni adaletli bir seçimin yaşanmasını sağlamaktır. Hakim üstünlerin hukukunun bir parçası bir oyuncağı, aleti olmaz.

Kalemini ve vicdanını satmayan adama hakim denir. Adaleti çıkar için kullanan kişiye hakim denmez. Gayri meşru bir halk oylamasının tek nedeni, sorumlusu sensin. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim. Hakim değilsin. Sen artık o cübbeyi giymeye layık değilsin. Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Geriye baktık ki, YSK çalınmış iradesi çalınmış, ipotek altına alınmış. AYM Başkanı bu referandumun şaibeli olduğunu, meşruiyetinin olmadığını açıkça ortaya koymuştur. AYM Başkanına bu duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi’nde konuştu.

“YARGIÇ GÖREVİNİ YAPIP ADALETİ DAĞITTIĞI SÜRECE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

AYM’nin kuruluş yıldönümü kutlayan Kılıçdaroğlu, “Yargıç görevini yapıp adaleti dağıttığı sürece haklı ile haksızı ayırdığı sürece başımızın üstünde yeri var. Bu adalet kurumuna saygının da bir gereğidir. Hak hukuk ve adalet kavramları hem birbirini tamamlayan hem de aynı zaman da toplumsal birlikteliği, adaleti sağlayan temel kavramlardır” dedi.

YSK’NIN VARLIK NEDENİ ADALETLİ BİR SEÇİMİN YAŞANMASINI SAĞLAMAKTIR”

Kılıçdaroğlu, “YSK’nın da adaletli davranması adalet ölçüleri içinde karar alması hepimizin ortak arzusudur. YSK’nın varlık nedeni adaletli bir seçimin yaşanmasını sağlamaktır” dedi.

“AÇIK HÜKME RAĞMEN NEDEN MÜHÜRSÜZ ZARFLAR GEÇERLİ KABUL EDİLDİ?”

16 Nisan referandumunun seçim kanununa aykırı yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Açık hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli kabul edildi? Bunun cevabını henüz almış değiliz. Hangi gerekçe ile mühürsüz zarflar, oy pusulaları kabul edildi? Kendi yayınladıkları genelgelere, eğitimlere aykırı olarak saat 5’ten sonra doğudaki bazı oylar açıklandıktan sonra. Geçersiz sayılması gereken bütün oyları geçerli sayıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AYM BAŞKANI BU REFERANDUMUN ŞAİBELİ OLDUĞUNU, MEŞRUİYETİNİN OLMADIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR”

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a bugün yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür ederek Arslan’ın, “Anayasa koyucunun lafsı anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenledikleri kuralları yorum yolu ile değiştirmek esasen mahkeme eli ile anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir. Bunun meşruiyet tartışmasına yol açacağı her türlü izahtan varestedir” şeklindeki sözlerine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, “AYM Başkanı bu referandumun şaibeli olduğunu, meşruiyetinin olmadığını AYM’nin 55’nci Kuruluş yıl dönümünde açıkça ortaya koymuştur. AYM Başkanına bu duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum. Bunu söyleyen parti genel başkanı, sıradan bir hakim, üniversitede bir hoca da değil. Bunu söyleyen AYM Başkanı ve bugün söylemiştir” diye konuştu.

“YSK’NIN BU KARARI ALAN HAKİMLERİ KİMDEN TALİMAT ALDILAR”

Kılıçdaroğlu, “YSK’nın bu kararı alan hakimleri kimden talimat aldılar. Yasanın açık hükmüne rağmen farklı yorumlayarak geçersiz oyları geçerli sayan talimatı kimden aldılar bunu açıklamak zorundalar. YSK’nın bu kararı demokrasimizin kara bir sayfasıdır. Asla kabul edilemez. O nedenle mühürsüz seçim, halk oylaması diyoruz. Meşru bulmuyoruz. Seçim halk oylaması gayri meşru bir sürecin içine sokulmuştur. Meşruiyet tartışması vardır meşru değildir” açıklamasında bulundu.

“KALEMİNİ VE VİCDANINI SATMAYAN ADAMA HAKİM DENİR”

Kılıçdaroğlu, “Gerçek hakim nasıl karar verir? Kalemini ve vicdanını satmayan adama hakim denir. Yasalara uygun kişiye, adaleti dağıtan kişiye hakim denir. Adaleti çıkar için kullanan kişiye hakim denmez. Yasanın açık hükmünü çiğneyin korkmayın arkanızda biz varız diyen irade, size milletvekilliği sözü mü verdi? Ne sözler verildi? Cevabını almış değiliz. Hakim güç karşısında boyun eğmez. Duruşundan asla ödün vermez. Hakim üstünlerin hukukunun bir parçası bir oyuncağı, aleti olmaz. Hukukun üstünlüğünü savunur. Egemenleri değil. Egemenlerin himayesine sığınmaz” diye konuştu.

“HAKİM, EGEMENLERİN HİMAYESİNDE ÇAY TOPLAMAYA GİTMEZ”

Kılıçdaroğlu eleştirilerine şöyle devam etti: “Hakim, egemenlerin himayesinde çay toplamaya gitmez. Hakimlik mesleğine, onuruna gölge düşürdüler. Bir Allah’ın kulu çıkıp bunu bize anlatmak zorunda. Bunları yapanlara hakim denmez. Cübbe giymelerini de doğru bulmuyorum. Gidip bir siyasi partini cübbesinin giyebilirler.

SEN ARTIK BİR SİYASETÇİSİN KARDEŞİM. HAKİM DEĞİLSİN. O CÜBBEYİ GİYMEYE LAYIK DEĞİLSİN

Siyasete girebilirler. ‘Siyasetçi değilim cevap vermiyorum’ diyor. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim. Hakim değilsin. Sen artık o cübbeyi giymeye layık değilsin. Yasanın bu kadar açık hükmünü ihlal ediyorsa sen halk oylamasına meşruiyete kazandıramazsın.

GAYRİ MEŞRU BİR HALK OYLAMASININ TEK NEDENİ, SORUMLUSU SENSİN

Gayri meşru bir halk oylamasının tek nedeni, sorumlusu sensin.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKTIK OY HIRSIZLIĞI OLMADI YSK ÇALINMIŞ İRADESİ ÇALINMIŞ İPOTEK ALTINA ALINMIŞ

Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Kimsenin oyu çalınmadı. Geriye bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. İradesi çalınmış ipotek altına alınmıştır. Bu gerçeği toplumun her kesimine anlatmamız lazım.”

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