Kaleler güvenli ellerde..

Futbolda her mevki çok önemlidir kuşkusuz. Ancak kalecinin yeri daha bir başkadır. Çünkü, her mevkideki adamın hatasını bir başka arkadaşı giderebilir. Kalecinin hatasının ise kesinlikle affı yoktur. Onun hatası skor tabelasını değiştirir.

Bu gerçekten yola çıkarak şunu söylemek gerek. Bu sezon kaleciler maçların sonuçlarında çok etkili olurken, inanılmaz da performans sergiliyorlar. Bu hafta da bunun çok canlı örneklerine tanık olduk.

Bursaspor’la Osmanlıspor’u karşılaştıran maçta, her iki takımın kalecisi de müthiş işler yaptı. 39 şutun atıldığı maçta, özellikle Bursaspor kalecisi Harun Tekin neredeyse tek başına Osmanlı forvetlerine karşı durdu. Harun, şut bombardımanı altındaki kalesinde devleşti. Ardı ardına tam dört penaltı kurtararak, tüm dikkatleri üzerinde toplayan Harun’un başarısı, rakip teknik kadro ve oyuncular tarafından da takdir aldı. Maç içinde gelişen Bursa ataklarında da Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan başarılı bir performans sergiledi. Karcemarskas gibi, dev bir eldivenin olmadığı haftada Hakan’ın da alkışı hak ettiğini söylemek gerek.

Haftanın bir diğer başarılı ismi de Akhisar Belediyespor’un file bekçisi Fatih Öztürk’tü. Eski göz ağrısı Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan Fatih, Bordo Mavili forvetlere geçit vermedi. Özellikle maçın ikinci yarısında çıkardığı toplar için, hemen herkesin,’mucize’ tanımlaması yaptığı Fatih maçın adamı olarak öne çıkan isim oldu.

Bu arada, Trabzonspor kalecisi Onur’un da, birkaç pozisyonda eski formunu anımsatan kurtarışlar yaptığını belirtmekte yarar var.

Kayserispor Beşiktaş maçında da öne çıkan isimler iki takımın kalecileriydi. Ev sahibi ekibin kalecisi Muammer yediği gol de dahil hemen hiçbir pozisyonda hata yapmadı.

Fabri de Beşiktaş kalesinde zaman zaman gelişen ataklarda başarılı performansıyla dikkat çekti.

Ankara’daki mücadelede karşı karşıya gelen Gençlerbirliği Galatasaray maçında, kalitesini neredeyse tüm dünyanın bildiği Muslera, ağırlıklı olarak ikinci yarıda Gençlerbirliği ataklarında kalesinde devleşti. Gençlerbirliği kalecisi Hopf da bir gol yemiş olmasına karşın çok başarılı bir görünüm verdi.

Halen liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’in ve Milli takımımızın başarılı file bekçisi Volkan Babacan da, haftanın başarılıları arasındaydı. Evlerinde oynadıkları Atiker Konyaspor karşısında genel çizgisinde bir doksan dakika çıkardı.

Evet, sonuç olarak genel bir değerlendirme yaparsak, bu hafta oynanan maçlarda öne çıkan isimler hep kaleciler olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de maçlarda farklı skorlar ortaya çıkmadığını ve beraberliklerle, tek farklı galibiyetlerin oluştuğunun altını çizebiliriz.

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