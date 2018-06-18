Gençlere Umut Oldular

Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan ile platform ve Kale Mahallesi hakkında konuştuk. Kaplan ; “Platformumuz kısa zamanda büyük etkinliklere imza attı. Bunların hepsi yöneticilerimiz ve üyelerimizin çabalarıyla birlikte oldu” dedi.

Kale Mahallesi’nde yaşayan çocukları sosyal hayata olumlu bir şekilde kazandırmak için yola çıkan Başkan Erkan Kaptan ile ”Kale Gençlik Platformu” hakkında konuştuk. Kale Mahallesi’nde 50 yıldır yaşadığını söyleyen Kaptan, tecrübelerle ve yaşanmışlıklar sonucunda platformu kurmaya karar verdiklerini ve 1 Mayıs’ta da platformu hayata geçirdiklerini belirtti.

Soru: Kale Gençlik Platformunun kuruluş amacı nedir?

Kaptan:Gençlerimizi ve çocuklarımızı bir arada tutmak sosyalleşmelerini sağlamaktır. Bunu etkinlikler düzenleyerek aynı zamanda çocuklarımızı memnun etmek ve çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamaktır. Platformumuzun üyeleri ve yöneticileri tamamen gönüllülerden oluşmaktadır. Üyelerimizin arasında birçok meslek alanından gönüllülerimiz var. Sanatçılarımız var gazetecilerimiz var mahallemizde yıllardır yaşayan insanlarımız var yöneticilerimizin değerli katkılarından dolayı kale mahallesi çocukları ve gençleri adına ben hepsine teşekkür ediyorum. Platformumuz kısa zamanda büyük etkinliklere imza attı. Bunların hepsi yöneticilerimiz ve üyelerimizin çabalarıyla birlikte oldu.

Soru:Kale Gençlik Platformu olarak etkinlikleriniz nelerdir?

Kaptan:Çocuklarımızın ve mahallede yaşayan sokak hayvanların haklarını savunduk. Çocuklarımızla beraber Anıtkabir’i ziyaret ettik. Bu ziyarette ki amacımız çocuklarımıza Atatürk sevgisini, vatan millet sevgisini aşılamak ve o duyguyu tatmasını sağlamak.

Yeni Hayat İlkokulunda düzenlenen bir etkinliğimiz ile ressam ve yazar üyelerimiz çocuklarımızın kitap okuma etkinlikleri yaptık. Eski mahalle oyunlarıyla onları eğlendirdik. Bu sayede de geleneklerini yaşamalarını sağladık. Şunu söyleyebiliriz ki; platformumuz hem geleneklerimizi hem değerlerimizi öğretiyor. Bu sayede çocuklarımıza aydınlık bir geleceğe varabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Soru: Etkinliklerle beraber çocuklarda değişiklikler gelişmeler oludu mu?

Kaptan:Biz ne kadar çocuklarla iletişime ön planda tutsak da ailelerin ve okulun ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Çevrede bulunan beş okulumuz var. Her an irtibat halindeyiz çocuklarımızın değerlendirmesini onlarla gidip oradaki öğretmenlerle yapıyoruz. Sorunlarını tespit ediyoruz bu sorunları çocukların ailelerinden ve okullarından dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ayrıca psikiyatri desteği sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızda kısa zamanda çok büyük değişimler gördük. Aileler çocuklarını bizim bu platforma üye yapmak için getiriyorlar. Biz bu olaydan gurur duyuyoruz bizlere olan güven arttıkça daha çok heveslenip daha çok işin içinde olmak istiyoruz. Yaptığımız işin doğruluğunu farkında oluyoruz.

Çocuklarımıza bayram hediyeleri dağıttık. Etkinlikler yaptık sonra oyuncaklar dağıttık. Aldıkları karnelerin de gösterdikleri başarıların hediyelerini verdik. Bu hediyelerle çocuklarımıza daha büyük başarıları teşvik ettiğimizi düşünüyoruz. Bu oyuncakları gönüllülerimiz kendileri temin ettiler. Burada öğrencilerimize slayt verileri sunduk bu şekilde de onların yanlışlarını ve doğrularını ortaya koymaya çalıştık. Bu sayede yaptıkları yanlış ve doğru davranışları görerek kendilerine olan özgüvenlerinin yerine gelmesini sağlamaya çalıştık. Bazı ailelere desteklerimiz oldu baktık ki biz daha çok Şey yapabiliriz daha çok etkinliğe imza atabiliriz ve daha çok çocuğumuz da bir umut olabiliriz diye düşündük.

Soru: Aileler Kale Gençlik Platformuna destek veriyor mu?

Kaptan:Çocuklar doğru yolda gittiğimizi gördükçe bizlere ulaşmaya çalışıyorlar. Biz aileleri tek tek yazıyoruz mahalledeki çocuklarımızla tek tek dolaşıp onları takip ediyoruz. Günlük hayatlarında ne yapıyorlar ne yaşıyorlar kimlerle iletişim içindeler hangi oyunları hevesliler bunların hepsini takip ederek onların yanlış bir şey yapmamalarına engel olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda içlerinde basketbol oynayan boks yapan müzik çalan gruplarımız da var.

Bu çocukları da aynı şekilde destekliyoruz. Onlara da ayrı bir özen gösteriyoruz. Çünkü bu çocuklar yolun bir kısmına kadar gelmişler bu saatten sonra onlara o yolu daha kolay yürümelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Buda Kale Gençlik Platformu için çok önemli. Okullardaki öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz bizleri devamlı teşvik ediyorlar. Bizlere doğru yolda olduğumuzu ve her zaman yanımızda olacaklarını sözlerini veriyorlar.

Çevredeki birçok okulumuz bizler için tam destek veriyor. Biz hocalarımızla çocuklarımızın dersleri ve onların yaptıkları devamsızlıklar hakkında sık sık toplantı yapıyor konuşuyoruz. Çocuklarımızın yaptığı devamsızlığı nasıl engelleyebiliriz onu düşünüyoruz. Çünkü bu bölgede yaşayan çocuklarımız fakir ailelerin çocukları kültürlerin gelişmelerini duygularının gelişmelerini sağlamalıyız. Çocuklarla beraber anne babalarının gelişmeleri sağmaya çalışıyoruz. Şiddetin en azına çekilmesi bu şiddet aile ve çocuklar arasındaki şiddetin de ne kadar yok ederiz ona çalışıyoruz. Okullarımızda bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.

Soru: Engelliler için çalışmalarınız var mı?

Kaptan:Engelli olan bir çocuğumuza araba hediye ettik. Bizler mahallemizde mağdur hiç kimse kalmasın diye uğraşıyoruz. Mahallemizde çok sayıda yatağa bağlı güneşi görmemiş engelli çocuklarımız var. Hepsini bir anda yetişemiyoruz. Ama biz bunun için büyük çaba harcıyoruz. Bu şekilde hem aileler mutluluğu hem çocuklar mutlu olur hem de biz mutlu oluyoruz. Tabii ki ailelerimizi bu konuda rencide etmek istemiyoruz. Paylaşamadığımız bazı desteklerimiz oluyor. Yaptıklarımızla biz çocukların ve gençlerin ön planda tutulmasını istiyoruz.

Sonsöz olarak neler söylemek istersiniz?

Kaptan: Kale Gençlik Futbol Takımını oluşturma aşamasındayız. Ama bütçemiz ve desteğimiz şu anda bize yeterli değil. Bize destek olmak isteyen üyelerimize kapımız açık. Üyelerimizin desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz ayrıca daha çok gönüllüye daha çok yardımsever ve daha çok desteğe ihtiyacımız var.