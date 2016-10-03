“Kalandar Soğuğu”nda gerçeklik duygusuna güveniliyor

Uluslararası Tokyo Film Festivali başta olmak üzere birçok festivalde ödül alan ve Türkiye’den Oscar’a aday gösterilen “Kalandar Soğuğu” filminin senaristi Bilal Sert, en çok güvendikleri ve fark yaratacaklarına inandıkları konunun yapımdaki gerçeklik duygusu olduğunu belirtti.

ABD’de gelecek yıl şubat ayında Los Angeles’ta düzenlenecek 89. Akademi Ödülleri’nde (Oscar) Türkiye’yi, senaristliğini Bilal Sert’in, yönetmenliğini Mustafa Kara’nın yaptığı “Kalandar Soğuğu” filmi temsil edecek.

Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin senaryosunun, yönetmen Mustafa Kara’nın yaşadığı bir hikayeden yola çıkılarak 2010’da yazılmaya başlandığını söyledi.

Uzun bir çalışma olduğunu ve senaryonun büyük kısmının Sivas’ta kaleme alındığını belirten Sert, 5 yıllık bir sürede de filmin çekimlerin tamamlandığını aktardı.

Sert, Japonya’da düzenlenen 28.Tokyo Uluslararası Film Festivali’nden “Wowow En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen”, 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden de “En İyi Oyuncu”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kurgu” ödülleriyle döndüklerini hatırlatarak, “Türkiye’de, Fransa’da, Almanya’da çeşitli ödüller aldık. Kalandar Soğuğu toplam 14 ödül aldı. Şimdi de Türkiye’nin Oscar adayı olarak ülkemizi temsil etme hakkına sahip olduk.” dedi.

Kalandar Soğuğu’nun Karadeniz’in bir köyünde yaşayan ailenin hayat mücadelesini anlattığını aktaran Sert, “Filmi yazarken bu aşamaları hiç hayal etmemiştik. Öyle bir planımız da yoktu. Sadece sinema adına iyi bir film yapalım düşüncesindeydik. Mümkün olduğunca sinema sanatının estetik unsurlarını kullandık. Hatta öyle bir film oldu ki yurt dışındaki izleyiciler bunun bir belgesel olduğunu düşünüyor. Çünkü hikaye çok gerçekçi.” ifadelerini kullandı.

“Fark atacağımıza inandığımız konu filmin gerçeklik duygusu”

Sert, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurulun, Oscar için En İyi Yabancı Film Dalı’nda 9 filmi değerlendirdiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sonra film sayısı 3’e indi. İftarlık Gazoz ve Abluka filmlerinin arasından Kalandar Soğuğu Oscar’a aday oldu. Bu seçimde de Cem Yılmaz ile yarıştığımız hissine hiçbir zaman kapılmadık. Kalandar Soğuğu’nun Oscar’ı hakkettiğini düşünmek istiyorum. Biz umutluyuz, umarım başarıya ulaşır ve ülkemizi temsil ederiz. Çünkü Türk sineması son zamanlarda çok farklı bir aşamada ve çok iyi filmler yapılıyor. Filmde en çok güvendiğimiz ve fark atacağımıza inandığımız konu, filmin gerçeklik duygusu. Gerçekliği bu kadar çok yakalamış olmamız önemli. Gerçeklik duygusundan hiç uzaklaşmadık. Bunu filmi izleyen seyircinin salondan çıkışta yüz ifadesinden anlıyoruz. Kalandar Soğuğu başarıyı yakalarsa bunun belirleyici olacağını düşünüyorum.”

Sert, Oscar adaylığın kendisi için gurur verici olduğunu ve daha ötesini hayal edemediğini vurgulayarak, “Oscar’ın ötesinde ne var, bilmiyorum. Belki Nirvana’ya ulaşırız. Oscar tabi ki önemli ama bizim için asıl önemli olan şey sinema salonundan çıktıktan sonra seyircinin yüzündeki ifade. Seyirciye de önerim uzun bir film, sabırla izlesinler.” diye konuştu.

Adaylığın, kendileri için motivasyon kaynağı olduğuna da dikkati çeken Sert, ellerindeki iki hikayeyi daha senaryolaştırmayı düşündüklerini, bu süreci hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.

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