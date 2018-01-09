Kahve bahane, okumak şahane

OSMANİYE’nin Hasanbeyli ilçesinde düzenlenen ‘Kahve Bahane, Kitap Okumak Şahane’ projesi ilgi çekti.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürlüğü’nce başlatılan projeye ilgi her geçen gün artıyor. ‘Eğitim önce evde başlar’ sözünü kılavuz edinen projede, okuyan velinin çocuğuna model olması, böylelikle de çocuğun kitap okuma alışkanlığı kazanması hedeflendi. Proje uygulayıcı öğretmenlerle birlikte kitap okuyan velilerden, bu uygulamayı günlük olarak televizyonlarını 20 dakika kapatmaları, günlük kitap okuma saatleri oluşturmaları ve ailecek bu saatlerde kitap okumaları tavsiye edildi.

Ailelerin çocukların kitap okumayı ödev ve zorunluluk olarak düşünmelerinden uzaklaşarak bunu bir zevk, bir sevgi, bir alışkanlık haline getirmeleri hedeflendi. Kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Cuma Kılınç, ‘Kahve Bahane, Kitap Okumak Şahane Projesi’nin şahaneliğe yakışır bir proje olduğunu, bununla farkındalık yaratmaya çalışacaklarını söyledi. Kılınç, proje etkinliklerine bizzat katılacağını, öncelikli olarak öğrencilere olmak üzere tüm Hasanbeyli halkına kitap okumayı bir sevgi seliyle birleşen alışkanlık haline getirmeye çalışacaklarını belirtti.

Proje Hazırlayıcı ve Koordinatörü Türkçe öğretmeni Arif Aksoy ise proje sonunda evinde her gün en az 20 dakika kitap okuyan bir öğrencinin yılda en az 7 bin 300 dakika kitap okuyacağı, böylelikle de öğrencinin yılda yaklaşık 1 milyon 460 bin kelime okuması hedeflendiğini söyledi. Aksoy bu kelimenin 200 sayfalık 29 kitaba karşılık geleceğini ve bu sayının da kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterli olacağının düşünüldüğünü kaydetti.