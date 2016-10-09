Kahreden haber 9 Şehit verdik Şemdinli’de

Hakkari Şemdinli’den Kahreden haber 9 Şehit verdik.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Durak jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen saldırıda 9 askerin şehit olduğu bildirildi. Aralarında sivillerin de bulunduğu 11 asker yaralandı.

Kahreden haber 9 Şehit verdik Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler bu sabah bomba yüklü araçla saldırı sonucunda.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta karayolu üzerinde bulunan Durak Jandarma Karakolu önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken, teröristler bomba yüklü araçla saldırdı.

Hain saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre kalleş saldırıda 9 asker şehit oldu, aralarında sivillerin de bulunduğu 11 asker yaralandı.

Genelkurmay’ın son bilgilendirme notu şöyle:

Şu an için maalesef 9 şehidimiz ve 11 yaralımız var. (Rakamlar değişebilir.) Bölgede ayrıca yol üzerinde minibüs bekleyen sivil vatandaşlarımızın da bulunduğunu öğrendik.

Bunların içinden de maalesef kayıplarımız olduğu yönünde bilgi var ancak sayı net değil. 9 şehidimizin 6’sı Jandarma, 3’ü Piyade.

Saldırı Jandarmanın yol üzerinde bulunan KONTROL Noktasına yönelik yapılıyor.

Ancak Kontrol noktasının hemen arkasında Piyade birliklerimizin kontrolünde olan DURAK Karakolu var. Bu karakolun nizamiyesi de çok ağır hasar görmüş ve burada da ilk tespitlerimize gör 3 şehidimiz ve yaralılarımız var.

Maalesef bu sayılarda artış olabilir. Yani saldırı yol üzerindeki Jandarma Kontrol Noktasına yapılıyor; arkada bulunan Karakol’daki piyade birliklerimizin unsurları da etkileniyor.

SURİYE KUZEYİNDE İCRA EDİLEN HAVA HAREKÂTI

09 Ekim 2016 tarihinde sabah saatlerinde; Tuğhali, Barigidah, Muraygil, Rail ve Şuvayrin meskûn mahallerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü mensubu teröristler tarafından silah mevzii haline getirildiği tespit edildi.

3 bina, komuta merkezi olarak kullanılan 2 bina içindeki teröristlerle beraber toplam 5 bina; Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekâtı sonucunda imha edildi, ilk görüntülerde dışarda bulunan 7 terörist de etkisiz hale getirildi.

Görevini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndüler.

FIRAT KALKANI 47’NCİ GÜN

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde “FIRAT Kalkanı Harekâtı” başlatıldı.

Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

09 Ekim 2016 günü saat 07.00’e kadar meydana gelen gelişmeler şöyle:

– Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından işgal edilen Üs bölgelerinde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra edildi,

– Müteakip harekât kapsamında çıkan fırsat hedeflerine yönelik olarak topçu, ÇNRA, havan atışları yapılmış ve Hava Kuvvetleri tarafından hava desteği sağlanmıştır.

– DEAŞ TÖ tarafından Muhalif kontrolündeki Aktarin ve Türkmen Barı meskûn mahallerine sızma girişiminde bulunulmuş, Muhaliflerin karşı koyması sonucunda sızma girişimi engellenmiş ve 14 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

2 MUHALİF ŞEHİT

– Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalif şehit olmuş, 19 Muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

– Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 119 meskûn mahalde (yaklaşık 1010 km2) sağlanan kontrol durumu devam etmektedir.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNA DESTEK

– Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 102 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 322 adet FIRTINA, 40 adet ÇNRA, 36 adet Havan ve 18 Tank atışı yapılDI.

ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir.

– Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Duvaybik ve Aktarin’de bulunan 4 hedefe 4 bomba atılmış, DEAŞ TÖ unsurlarının savunma amaçlı kullandığı 2 ve barınma yeri olarak kullandığı 2 olmak üzere toplam 4 bina imha edilmiştir.

17 DEAŞ’LI ÖLDÜRÜLDÜ

– Koalisyon güçleri tarafından Aktarin, Türkmen Barı, Hazwan’da tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 10 hava harekâtı sonucunda, 17 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç ve 3 bina imha edilmiştir.

28 mayın ve 1023 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.

– DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 7 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmişTİR.

harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1023 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

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