Kahramanmaraş’ta Kitap ve Kültür Fuarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı ilçelerden de yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen fuara Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinden gelen öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. Fuarı gezen öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile de hatıra fotoğrafı çektirip kültür fuarı düzenlemesinden dolayı da Erkoç’a teşekkür etti.

Kendilerini öğrencilerin ikinci velisi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erkoç ise,

“Bu bağlamda da eğitim alanında başta tesisleşme olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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