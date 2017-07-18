FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı direniş mücadelesi ve 9 şehit, 92 gazi ile sembolleşen Kahramankazan’da, 15 Temmuz şehitleri mevlitlerle anıldı.

Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri Ahi Köyü muhtarı Ali Anar, Ömer Takdemir, Ümit Güder ve Hasan Yılmaz’ın aileleri şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu. Şehitler için okunan Mevlid-i Şerife Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah işler, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Şehit muhtar Ali Anar için Ahi Köy Konağı’nda düzenlenen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mevlide katılanlara yemek ikram edildi. Şehitler Hasan Yılmaz, Ömer Takdemir ve Ümit Güder için ise Ulucamii’nde mevlit okutuldu. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı.

Her zaman yanlarındayız

Başkan Ertürk, 15 Temmuz’da 9 şehit, 92 gazi veren ilçede şehit yakınları ve gazilerle büyük bir aile olduklarını belirterek, ”Bir yıllık süreçte şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Onlar için elimizden ne geldiyse yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Onlar bize şehitlerimizin emanetleri. Onlar için ne yapsak az. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.