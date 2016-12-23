Kahramankazanlı çiftçilere “mısır silajı” müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin bazı ilçelerinde mısır silajını desteklemek için kolları sıvadı.

Kahramankazanlı çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, biçme ve paketleme alanlarında yapılacak destek programını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkentin bazı ilçelerinde mısır silajını desteklemek için geliştirdiği program kapsamında Kahramankazan’da bir toplantı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, Tarım ve Hayvancılık Destekleri Şube Müdürü Erol Arık, Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ünal ile mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu toplantının Kahramankazan’daki mısır sjilajı konusundaki tarımsal faaliyetlerin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“Biz kahramankazan Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Tüm sorunlarını dinlemeye ve onlara yardım etmeye hazırız. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Böyle toplantılarla ilçemizde önemli bir yer tutan tarımsal faaliyetler daha da kalkınacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle daha iyi noktalara geleceğiz.”

Derdiniz derdimiz

Toplantıda bir sunum yapan Güven, biçme ve paketleme alanlarında yapılacak desteklere ilişkin bilgi verdi. Güven destek programı kapsamında çiftçilere biçme ve paketleme makinaları başta olmak üzere çeşitli desteklerin verileceğini söyledi. Güven, “Ankaralı çiftinin derdi bizim derdimizdir.

Makina, ekipman ve tohum destekleri ile çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi. Programın ardından Başkan Ertürk ve Güven çiftçilerin sorun ve isteklerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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