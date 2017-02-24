Kahramankazan’ın Tataristanlı konukları

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Tataristan’ın Neberezhnye Chelnı Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı.

Dostluk rüzgârlarının estiği ziyarette, iki belediye arasında “kardeş şehir” protokolü imzalanması için yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Tataristan’ın en büyük liman şehirlerinden olan Neberezhnye Chelnı Belediyesi heyeti, Kahramankazan Belediyesi’ne dostluk ziyareti gerçekleşterdi.

Neberezhnye Chelnı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydar Timergaliev başkanlığındaki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından ağırlandı.

Başkan Ertürk, Tataristanlı misafirlerine belediye hizmet binasını gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tataristan heyeti ziyaret sırasında Başkan Ertürk’e ülkelerine özgü yerel bir başlık hediye etti.

Başkan Ertürk de Tataristanlı misafirlerine Kahramankazan7a özgü hediyeler takdim etti. Dostluk rüzgârlarının estiği ziyarette, iki belediye arasında “kardeş şehir” protokolü imzalanması için yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Yurt dışından takip ediliyoruz

Başkan Ertürk, Tataristan’ın Neberezhnye Chelnı Belediyesi tarafından yapılan ziyaretin çok anlamlı olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ertürk, yerel yönetimler alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olmalarının yanı sıra yurt dışından belediyeler tarafından takip edilmelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Ertürk, “Daha yaşanılabilir, daha modern ve daha mutlu bir Kahramankazan için tüm belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Elimizden gelenin en iyisin yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayranlıklarını ifade etti

Neberezhnye Chelnı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydar Timergaliev de, yaptıkları ziyaret sırasında belediye çalışmalarını ve yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini belirterek, Kahramankazan’a hayran kaldıklarını ifade etti.

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