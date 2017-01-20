Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek proje

Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Bu proje ile Türkiye’nin parlayan yıldızı Kahramankazan’a yakışan modern ve çağdaş yapılar ve alanlar kazandıracağız. Yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında da örnek olacak” dedi.

Kahramankazan’ın Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’ne dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

52 hektar, 1000 bağımsız bölüm

Kahramankazan’da ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumundaki Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yürürlüğe girmesinin ardından, burada yapılacak yeni projeyle ilçenin çehresi değişecek. 52 hektarlık bir alanı kapsayan bölgede 1000 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Bu bağımsız bölümlerin çoğunluğunu işyerleri ve konutlar oluşturuyor. Bu alanda ilk olarak imar planı ve projelendirme işlemi yapılacak.

Böylece burada inşa edilecek yeni yaşam ve ticaret alanlarının projesi oluşturulacak. Daha sonra kıymet takdiri yapılarak, hak sahipleriyle anlaşma sağlanacak. Hak sahiplerine, yeni proje kapsamında yine ev ya da işyerlerinin bulunduğu bölgelerde daire ya da dükkânları verilecek. Ayrıca proje kapsamında ev ya da işyerlerini boşaltmak zorunda kalacak olan hak sahiplerine kanun belirlediği ölçülerde kira yardımı da yapılacak.

Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede modern ve lüks konutlar, ticaret merkezleri, yaşam alanları, rekreasyon alanları, park ve bahçeler yapılacak. Böylece Kahramankazan şehir merkezinin çehresi değişerek daha modern bir görünüme kavuşacak.

Kimse mağdur olmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi. Ertürk, şunları kaydetti:

“Projenin yapılacağı bu bölge, ilçemiz ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumunda olan bir bölge. Ancak buralarda eski yapılar, dar yollar ve ömrünü tamamlamış binalar bulunuyor.

Bu proje ile burada Türkiye’nin parlayan yıldızı Kahramankazan’a yakışan modern ve çağdaş yapılar ve alanlar oluşturacağız.

Buralarda yaşayan kardeşlerimiz proje sonrasında yine buralarda daha modern ve lüks konutlarda yaşamaya devam edecekler. Kimse mağdur olmayacak.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yapacağı kentsel dönüşüm projesiyle bu alanda yine örnek olacak.

Bu proje, ilçemizin silüetini, çehresini değiştirecek. Kahramankazanımızı dünyadaki emsalleri gibi modern bir görünüme kavuşturacak. Kahramankazanımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

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