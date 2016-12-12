Kahramankazan’dan TBMM Başkanı Kahraman’a ziyaret

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumllarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kazan’ın adının TBMM’de tüm partilerin oy birliği ile “Kahramankazan” olarak değiştirilmesinin ardından, Kahramankazanlılar anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı makamında ziyaret ederek, çıplak elleriyle F-16’ları durdurmaya çalışan Kahramankazan halkını sembolize eden bir heykelcik hediye etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye meclis üyeleri, Kahramankazan Kent Konseyi üyeleri ve Kahramanzanalılardan oluşan heyet TBMM Başkanı Kahraman’a ziyarette bulundu.

Tüm Türkiye adına aldık

Başkan Ertürk, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Kahramankazan halkı adına yaptık ve bu ziyaret bizim için çok anlamlı. 15 Temmuz’da Türk demokrasisine ve milli iradesine vurulmak istenen hançere karşı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kazan’da da onurlu bir dik duruş gösterilmiştir.

Akıncı’daki 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı bombalayan savaş uçaklarının kalkışına engel olmak isteyen 7’den 70’ine, seçilmişinden atanmışına, memurundan işçisine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine müthiş bir direniş gösteren Kazan halkı hak ettiği unvanı almıştır.

Bu sadece Kazan halkının kahramanlığı değil, tüm ülke insanının bir kahramanlığıdır. Kazan’a verilen bu kahramanlık unvanı aslında başkent Ankara’ya ve onun şahsında tüm Türkiye’ye ve tüm Türk insanına verilmiş bir unvandır.

Bu konuda hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve tüm milletvekillerimize Türk halkı ve Kazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu olayı 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması adına ve bundan sonraki kuşaklara bu tarihi destanın aktarılması adına önemli bir unvan olarak görüyorum.

Bu unvan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’yı temsilen ve tüm ülkemizi temsilen aldığımız bir unvandır.

81 il ve 957 ilçe adına aldığımız unvandır. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. 15 Temmuz’da gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen 241 kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yine canlarını hiçe sayarak mücadele eden 2 bin 195 gazimize de Allah’tan acil şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum.”

Kahramankazan tarihe geçti

TBMM Başkanı Kahraman da, 15 Temmuz gecesi Meclis’i toplamak için yaptıklarını anlattı. Kahraman, 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis’teki milletvekillerinin verdiği mucüdaleden bahsetti. Kahraman ayrıca, Kahramankazanlıların 15 Temmuz verdiği destansı mücadelenin dünya tarihine altın harflerle geçtiğini ifade etti.

F-16’ya dur heykeli

Başkan Ertürk burada ilçe halkının darbeci hainlere ve F-16’lara karşı verdiği kahramanca mücadeleyi sembolize eden “F-16’ya Dur” heykelini, Başkan Kahraman’a takdim etti. Kahraman kendisine takdim edilen heykeli dikkatle inceledi. Kahraman, hazırlanan heykelin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.

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