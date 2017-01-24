Kahramankazan’dan Halep’e yardım eli

Kahramankazan Belediyesi, Halep’te yaşanan insanlık dramında mağdur olan insanlar için kolları sıvadı.

Düzenlenen kampanya kapsamında gıda, kışlık elbise, bot, ilaç ve battaniyeleri taşıyan TIR Kahramankazan’dan Halep’e gitmek üzere yola çıktı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Halep’te insanlık dramı yaşayan kardeşlerimiz yalnız değilsiniz. Kahramankazanlılar olarak yanınızdayız” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliği ileHalep’te yaşanan insanlık dramında mağdur olanlara yardım etmek için başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan yardım TIR’ı düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

Kahramankazan Belediyesi önünde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Yardım TIR’ı Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, dualar eşliğinde Halep’e gitmek üzere yola çıktı. Yardım TIR’ı, kampanya kapsamında toplanan gıda, kışlık elbise, bot, ilaç ve battaniyelerden oluşan insani ihtiyaç malzemelerini taşıyor.

Yalnız değilsiniz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Halep’te insanlık dramı yaşayan kardeşlerimiz yalnız değilsiniz. Kahramankazanlılar olarak yanınızdayız.Tarih boyunca muhtaç, mağdur, darda kalmış, zulüm altında, savaş alanında, sıkıntı içerisinde bulunan herkesin yardımına koşan aziz bir milletin evlatlarıyız.

Dünyanın neresinde olursa olsun zora düşen insanların ve Müslümanların yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz. Kahramankazanlılar olarak yeri geldiğinde bir hastaya kan vermek için kuyruğa giren, yeri geldiğinde de vatan için gözünü kırpmadan bu topraklar için canımızı vermekten geri kalmayız.

Halep’te ve çevre şehirlerinde inim inim inleyen bir örtüye muhtaç olan yavrularımıza, analarımıza, kardeşlerimize, antibiyotiği bırakın bir aspirine muhtaç olan, bombalar altında inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize Kahramankazanlılar olarak elimizden geldiği şekliyle yardım ediyoruz.

Bu konuda katkı sağlayan öğretmeninden öğrencisine, çiftçisinden emeklisine, memurundan amirine, muhtarından sanayicisine kadar tüm hemşerilerime Allah için yürekten teşekkür ediyorum.

Rabbim inşallah Halepli çocukların yüzlerinin güleceği, onların da anne baba hasretlerinin sona ereceği, her şeyden önce vatan hasretlerinin sona ereceğigünleri bizlere de onlara da göstermeyi nasip etsin.

Emeği geçen herkese ve Kızılay’a da sizlerin huzurunda bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

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