Kahramankazan’da Yozgatlılar Derneği açıldı

52 bin nüfusu olmasına karşın, Türkiye’nin 81 ilinden göç alan Kahramankazan’daki hemşehri derneklerine bir yenisi daha eklendi. Yozgatlılar Yardımlaşma Derneği’nin açılışını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Yozgatlılar birlikte yaptı.

Kahramankazan’da faaliyet gösteren hemşehri derneklerine bir yenisi daha eklendi. Kahramankazan’da yaşayan Yozgatlılar tarafından kurulan Kahramankazan Yozgatlılar Yardımlaşma Derneği törenle açıldı.

Derneğin açılış törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile belediye yöneticileri ile Kahramankazan7da yaşayan Yozgatlı vatandaşlar katıldı. Beraberindekilerle birlikte derneği gezen Başkan Ertürk, daha sonra açılış kurdelesini kesti.

Dayanışma içinde olacağız

Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı ve mutlu bir günde Yozgatlı hemşehrileriyle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. “Yiğidin harman olduğu illerimizden bir tanesi de Yozgat’tır” diyerek espri yapan Ertürk, Kahramankazan’da yaşayan Yozgatlıların nüfus açısından önemli bir yoğunluğa sahip olduğunu söyledi.

Ertürk, şöyle konuştu: “Kahramankazan son 14 yılda ciddi anlamda göç alıyor. Göç almamızda ilçemizdeki istihdam olanaklarının oldukça önemli bir yeri var. Bu nedenle Kahramankazan’da farklı etnik kökenlerden, farklı kültürlerden gelen birçok kardeşimiz yaşıyor.

İlçemize gelen tüm kardeşlerimizle Kahramankazanlılık bilinci oluşturmuş durumdayız Burada hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşıyoruz. Bu mutlu ve huzurlu yaşayışta siz değerli hemşehrilerimizin açtığı bu denklerin payı büyük. Bir barış ve huzur şehri olan Kahramankazan’da bundan sonra da hep birlikte yaşayacağız ve birbirimizle sürekli dayanışma içinde olacağız.”

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