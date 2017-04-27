Kahramankazan’da vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara 35 bin fidan dağıttı. Fidanları vatandaşlara dağıtan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Toprakla bütünleştiğinde ağaca dönüşecek ve çevremize birçok faydası olacak bu fidanları vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Kahramankazan’da, vatandaşlara 35 bin adet karaçam, sedir ve selvi fidanı dağıtıldı. Kahramankazan Belediyesi ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Salı Pazarı’nda yapılan dağıtım etkinliğine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı. Vatandaşlarla burada sohbet eden Başkan Ertürk, daha sonra belediye ekipleriyle birlikte çam fidanı dağıttı.

Daha yeşil bir dünya

Ertürk, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günün kutlandığı Kutlu Doğum Haftası gibi anlamlı bir haftada vatandaşlara fidan dağıtmaktan oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Hz. Muhammed’in, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” hadisini anımsatan Ertürk, “Dinimiz tüm canlılara merhamet etmeyi ve onlara iyi davranmayı emrediyor. Ağaç dikmek, dikilen ağaca bakmak gibi durumları da bu kapsamda değerlendirebiliriz.

Toprakla bütünleştiğinde ağaca dönüşecek ve çevremize birçok faydası olacak olan bu fidanları vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Daha yeşil bir dünya, daha yeşil bir Kahramankazan için, fidan dikme eylemini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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