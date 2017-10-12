Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen “5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu” başladı.

Yurt içi ve yurt dışından 165 akademisyenin katıldığı ve 3 gün sürecek sempozyum kapsamında Kahramankazan, Ankara ve Anadolu’daki halk kültürlerine ilişkin 164 bildiri sunulacak.

Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “5. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu” başladı. Kahramankazan Belediyesi Çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Özlü, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun da onursal başkanları arasında yer aldığı sempozyumun açılışı için TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da gönderdikleri telgrafla başarı dileklerinde bulundu.

Uluslararası etkinlikler

Başkan Ertürk, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana Kahramankazan’da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi. Ertürk, şöyle konuştu:

“13 yıllık süreçte gelişen ve değişen ilçemizde kültür, sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere büyük bir gelişme kaydettik. 13 yıl önce köy olarak nitelendirilen ve bugün başkentin metropol ilçeleri arasında giren Kahramankazan, uluslararası sempozyumlar, spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilen bir konuma kavuştu. Bizi biz yapan değerlerimizin, örf ve adetlerimizin, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın konuşulacağı ve bilimsel olarak ele alınacağı sempozyumumuz ile bunların gelecek kuşaklara aktarılmasını ve kaybolmamasını amaçlıyoruz. Ankaramıza ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Katılımcılara başarılar diliyorum.”

165 akademisyen, 24 oturum, 87 sanatçı

14 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 17’si yabancı 165 akademisyen katılacak. 24 oturumun gerçekleştirileceği sempozyum kapsamında Kahramankazan, Ankara ve Anadolu’daki halk kültürlerine ilişkin 164 bildiri sunulacak. Ayrıca sempozyum kapsamında yerli ve yabancı 87 sanatçının eserlerinden oluşan halk kültürü ve sanat eserlerine ilişkin sergi de gezilebilecek.