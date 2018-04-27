Kahramankazan Belediyesi Aile ve Kadın Komisyonu (KADAK) yaptığı çalışmaları düzenlediği toplantıyla kamuoyu ile paylaştı

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan belediyesi bünyesinde 5 ay önce kurulan Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK) yaptığı çalışmaları düzenlediği toplantı ile duyurdu. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve aynı zamanda KADAK Onursal Başkanı olan eşi Meral Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile ilçe protokolü ve Kahramankazanlı kadınlar ve vatandaşlar katıldı. KADAK Onursal Başkanı Meral Ertürk, 5ay önce kurulan KADAK’ın bu kısa zamanda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, kadınların iş ve aile hayatında pozitif iletişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. KADAK’ın yürüttüğü çalışmalarda ilçedeki tüm kurumların desteğini alarak yeni ve büyük projelere imza atacağını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu: “Koru Hastanesi işbirliği ile yapmış olduğumuz, annelik eğitimi ile kadının ailedeki önemini vurguladık. Engelli kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ederek yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirdik. Ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Kadınlarımızın toplumsal hayata katılımı konusunda çalışmalar yaptık. Birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ettik. Kadınlarımızı karar mekanizmalarımızda söz sahibi yapmaya yönelik çalışmalara imza attık. Bizlerden desteklerini esirgemeyen ve sürekli olarak yanımızda olan değerli Belediye Başkanımız Lokman Ertürk’e tüm Kahramankazanlı kadınlar adına şükranlarımı sunuyorum.”Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, KADAK’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, sürekli olarak yanlarında olacaklarını söyledi. Ertürk, “Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olduk. Kadınlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir. Bunun artmasında da bizlere büyük görevler düşmektedir. Kadınsız toplum, kadınsız aile, kısacası kadınsız insan ve insanlık düşünülemeyecektir. Aziz şehitlerimizin muhterem anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımıza en derin hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.