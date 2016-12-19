Kahramankazan’da “Minik Eller Yaşayan Şehirler”

Kahramankazan Belediyesi’nin de paydaşlarından olduğu, 4-14 yaş arasındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Minik Eller Yaşayan Şehirler” projesi hayata geçirildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Türkiyemizin geleceği olan yavrularımızın gelişimlerine yarar sağlayacak her türlü projeye katkıda bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi’nin de destekçilerinden olduğu “Minik Eller Yaşayan Şehirler Projesi” düzenlenen törenle Kahramankazan’da hayata geçirildi.

Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

5 dalda eğitim

Proje kapsamında Sosyal Hizmet Binası içinde oluşturulan özel alanlarda 4-14 yaş arasındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Minik Eller Yaşayan Şehirler projesi ile çocuklara, zekâ oyunları eğitimi, okçuluk eğitimi, robotik tasarım eğitimi, kütüphane, engelli çocuklar için oyun alanı ve sesli kütüphane alanlarında eğitim veriliyor. Merkez içerisinde oluşturulan bu alanlarda çocuklar uzmanlar tarafından bilgilendiriliyor.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, projenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramankazan’ın her alanda olduğu gibi eğitim ve sosyal projeler alanında da hızla gelişip, değiştiğini söyledi. 2004 yılında göreve geldiği Kahramankazan’la bugünkü Kahramankazan arasında oldukça büyük farklar olduğunu söyleyen Ertürk, şunları kaydetti:

“2004 yılında 184 olan derslik sayımız, bugün 431 oldu. 2004’te 359 olan öğretmen sayımız bugün 765’e yükseldi. 2004’te 13 olan okul sayımız bugün 28’ı çıkmış durumda. Kahramankazan Belediyesi olarak okullarımızın bahçe düzenlemesi, peyzaj işleri ve spor aletlerinin temini konularında sürekli olarak yardımda bulunuyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye, kıyafet ve eğitimin her alanında yardımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.

12 branşta yaz spor okulları açarak, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimine hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladık. Minik Eller Yaşayan Şehirler Projesi’nin, yavrularımızın gelişimine ve Kahramankazan’daki değişim, dönüşüme önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Türkiye’mizin geleceği olan yavrularımızın gelişimlerine yarar sağlayacak her türlü projeye katkıda bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız.”

Çocuklarla ok attı

Ertürk ve beraberindekiler daha sonra çocuklarla beraber merkezi gezerek uygulama alanlarını inceledi. Ertürk, burada çocuklarla birlikte robotik tasarım dersine ve okçuluk eğitimine katıldı. Ertürk ayrıca kütüphanede bir süre çocuklarla kitap okudu.

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