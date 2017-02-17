Kahramankazan’da “kadın kimliği ve toplumdaki rolü” konuşuldu

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Kadın Kimliğinin Yeniden İnşası ve Toplumdaki Rolü” söyleşisinde kadının hayatımızdaki rolü masaya yatırıldı.

İstanbul Kadın Platformu Derneği Başkanı, eğitim bilimleri uzmanı Şengül Yiğit, Kahramankazanlı kadınlarla buluştu.

Kahramankazan Belediyesi toplantı Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile birlikte Kahramankazanlı kadınlar katıldı. “Kadın Kimliğinin Yeniden İnşası ve Toplumdaki Rolü” isimli söyleşiye Kahramankazanlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz’da kadınlarımızın rolü büyük

Başkan Ertürk, söyleşinin açış konuşmasında, Kahramankazan’ın, 81 ilden sürekli olarak göç alan bir ilçe olmasına karşın, adli olayların en az olduğu, huzur ve güvenin ise en üst düzeyde temin ve tesis edildiği bir ilçe olduğunu söyledi.

Bunda Kahramankazanlı kadınların rolünün büyük olduğunu söyleyen Ertürk, “Kahramankazan’daki analarımızın, bacılarımızın, hanımefendilerin yetiştirdiği nesillerin bu durumda ne kadar önemli olduğunun altını çizmem gerekli.

Gelenekten geleceğe uzanan bu süreçte şuurlu bir toplum yetiştirmek ve milli ve manevi değerler noktasındaki hassasiyetlerini göstermek uğruna verdikleri mücadele Kahramankazan’a barış, sevgi ve hoşgörüyü getirdi” diye konuştu.

Bu birliktelik ve beraberliğin ve kadının bu süreçteki rolünün 15 Temmuz’da bir kez daha ortaya çıkardığını söyleyen Ertürk, şunları kaydetti:

“Değerli gazimiz Türkan annemiz, hastanede tedavisi devam eden Derya hanım ve birçok hanımefendiler 15 Temmuz’da kurşuna nasıl kafa atılır, F-16’ya nasıl kafa tutuluru gösterdi.

15 Temmuz, ‘bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışıyla, o köydeki tarlasından gelen teyzemin, memurundan amirine, işçisinden öğretmenine kadar başta kadınların verdiği bir mücadeledir.

Bugün eğer bu toplantıyı yapabiliyorsak 15 Temmuz’daki başta o kadınlarımızın verdiği bir mücadele sayesindedir.”

Kahramanan kadınlar

Yiğit ise konuşmasında, 15 Temmuz’un simge ilçesi olan Kahramankazan’da, kahraman kadınlarla buluşmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunu belirterek, “Rabbime şükür ve hamdolsun ki sizin gibi kahraman kadınlarla beni burada buluşturdu” dedi.

Yiğit, Başkan Ertürk’ün eşi Meral Ertürk’ün belediyenin sosyal yardım alanında yaptığı hizmetlerle ilgili kendisine bilgi verdiğini ve bu hizmetleri yerinde görmekten dolayı oluşan hayranlığı paylaştı.

Yiğit, “Başkanımızın ve değerli eşinin 2004’te başkan seçilmesinin ve şu an da başkanlığının üçüncü döneminde olmasının tesadüf olmadığını anlıyorum. Bu başarı hiçbir zaman tesadüf değildir, hele hele 3 dönem hiç tesadüf değildir. Kahramankazan Belediyesi’ndeki bu kadar güzel imkânlar, bu güzel ortam rüya gibi. Hiç bu rüyadan uyanmayalım” diye konuştu.

“Kadın bir toplumda nüfusun yarısını oluşturur, ancak tümünü yetiştirir” diyen Yiğit, kadın kimliği ve toplumdaki rolü üzerine katılımcılara bilgiler verdi.

Yiğit, “Allah tüm yaratılmışlara kendi nefesinden üfler, ancak kadınları Rahim sıfatıyla ödüllendirmiştir. Kendi sıfatlarından biri olan Rahim’i bizlere vermiştir.

Kadınların böyle bir ayrıcalığı var” dedi.

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