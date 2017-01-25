Kahramankazan’da arıcılığa destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin bazı ilçelerinde arıcılık faaliyetlerini desteklemek için harekete geçti. Kahramankazan’da arıcılık alanında faaliyet göstermek isteyenler için yapılacak destek programı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkentin bazı ilçelerinde arıcılığı desteklemek için geliştirdiği program kapsamında Kahramankazan’da bir toplantı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkan yardımcıları, İlçe Tarım Müdürü Ebubekir Köse ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Toplantıda arıcılık alanında faaliyet göstermek için başvuruda bulunanlar arasında yapılan kura çekimi ile bu kapsamda kullanılacak malzemelerin kimlere verileceği belirlendi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün çektiği ilk kura ile başlayan çekiliş sonucu malzemeler için başvuruda bulunan 56 kişi belirlendi. Bu kapsamda arı kovanı, arı körüğü, sır bıçağı, arıcı mahmuzu, kovan kazıyıcı, arıcı eldiveni, arıcı tulum maskesi, arıcı fırçası, arı otu ve kek gibi malzemeler verilmesi kararlaştırıldı. Malzemelerin önümüzdeki günlerde hak kazananlara dağıtılacak.

Arıcılık kalkınacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu toplantının Kahramankazan’da arıcılık konusundaki faaliyetlerin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ertürk, şunları kaydetti:

“Biz kahramankazan Belediyesi olarak çiftçimizin ve arıcılarımızın her zaman yanındayız. Tüm sorunlarını dinlemeye ve onlara yardım etmeye hazırız. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Böyle toplantılarla ilçemizde önemli bir yer tutan arıcılık faaliyetleri daha da kalkınacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle daha iyi noktalara geleceğiz.”

Programın ardından Başkan Ertürk ve belediye yetkilileri çiftçilerin sorun ve isteklerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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