Sırbistan Boşnak Milli Meclis Başkanı ve Sırbistan Eski Devlet Bakanı Süllejman Ugljanin ve beraberindeki heyet, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a taziye ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin sembolü haline gelen Kahramankazan’a bir taziye ziyareti de Sırbistanlı Müslüman’lardan geldi. Sırbistan Boşnak Milli Meclis Başkanı ve Sırbistan Eski Devlet Bakanı Süllejman Ugljanin ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti.

15 Temmuz’da başarılı olsaydı, biz de yok olurduk

Uglijanin burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün şahsında tüm Kahramankazanlıları, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde gösterdikleri kahramanlık dolayısıyla tebrik ettiğini söyledi. Uglijanin, Kahramankazan’ın ve Türk milletinin verdiği şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifa dileklerinde bulundu. Uglijanin, 30 yıldan fazla bir süredir Boşnak Müslümanları için mücadele verdiklerini, ancak Sırbistan ve Avrupa’da kendilerine büyük zorluklar çıkarıldığını ifade etti. Sırbistan’da, Osmanlı döneminden kalma Türk ve Müslüman’lar olarak görüldüklerini anlatan Uglijanin, bunun için de kendilerinden nefret edildiğini ifade etti. Ülkelerinde kalarak Müslüman kimliklerini korumak istediklerini ifade eden Uglijanin, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda kendilerinin de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.

Müslümanların hamiliğini daha güçlü yapacağız

Başkan Ertürk ise Avrupa’da Müslümanlara ve Türklere karşı olan olumsuz tavrı, 15 Temmuz’dan bu yana daha net şekilde görmeye başladıklarını belirterek, son olarak Hollanda ve Almanya’da yaşananların buna kanıt olduğunu söyledi. Avrupa’nın bugün ki refah ve mutluluğunun Müslümanların kanları üzerine inşa edildiğini ifade eden Ertürk, “15 Temmuz darbesine alkış tutan Avrupa’yı kınıyoruz. Bu darbe girişimi tüm insanlığa karşı yapılmış bir darbedir. 15 Temmuz’da Avrupa’nın demokrasi değerleri, temel hak ve hürriyet söylemleri nerede kaldı. Bizim ecdadımız Avrupa’da hâkim olduğu asırlar boyunca kimsenin dinine ve yaşamına karışmadı. İnşallah 16 Nisan’daki referandumun ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sadece Türkiye’deki değil, dünyanın her yerindeki Müslümanların hamiliğini daha güçlü şekilde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 15 Temmuz’da milli iradenin ayağa kalkmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın sonsuza kadar yanında olduklarını belirten Ertürk, “Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a buradan Kahramankazan halkı adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim” dedi. Ertürk ayrıca, Uglijanin ve beraberindeki heyetin Kahramankazan’a gelmesinde ve Türkiye’nin uğradığı haksızlıkların uluslararası platformlarda anlatılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a da teşekkür ettiğini ifade etti.

İzzetbegoviç anıtına karanfil

Başkan Ertürk ile Ugljanin ve beraberindeki heyet daha sonra, Kahramankazan’da, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in adını taşıyan parkta bulunan Aliya İzzetbegoviç anıtını ziyaret etti. Ertürk ve Ugljanin burada Aliya İzzetbegoviç anıtına karanfil bırakarak, dua etti.

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