Kahramankazan’a 150 yataklı hastane müjdesi

Kahramankazan’da yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesi için çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bir süre önce ilçeyi ziyareti sırasında müjdesini verdiği hastanenin kurulacağı arsa için imar planlaması tamamlandı.

Kahramankazan’a 150 yataklı bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Kahramankazan Belediyesi, yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek yeni hastanenin kurulacağı alanın imar planlamasını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak ilçeye kazandırılması hedeflenen hastane 150 yatak kapasitesine sahip olacak. Tam teşekküllü olarak hizmet verecek hastanede poliklinik hizmetlerinden fizik tedavi hizmetine kadar geniş bir sağlık hizmeti sunulacak.

Akdağ müjdeyi vermişti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kahramankazan’a bir süre önce yaptığı ziyaret sırasında söz konusu hastanenin müjdesini vermişti. Bakan Akdağ, bakanlık bürokratlarına Kahramankazan’a 150 yataklı hastane yapılması yönünde talimat vererek, yapım işleminin 2017 faaliyet planına alınmasını bildirmişti.

Bakanımıza teşekkür ediyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçeye yeni bir hastane yapılması konusuna ilişkin olarak, şunları kaydetti:

“İlçemizde mevcut olan Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde 60 yatak kapasitesi bulunuyor.

Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan ilçemizde bu durum zaman zaman sıkıntılara neden oluyor. İnşallah yeni hastanemiz tamamlanarak hizmete girdiğinde ilçe halkımız büyük bir değere daha kavuşmuş olacak.

Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’a bu konuda gösterdikleri hassasiyet için tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...