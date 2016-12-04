Kahramankazan “yılın sporcu ilçesi” seçildi

Yerel yönetimler ve spor alanlarında yaptığı yatırımlarla Türkiye çapında fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, “yılın sporcu ilçesi ödülüne layık görüldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Kahramankazan gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına tüm bireyleriyle sporcu bir ilçe.

Tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da büyük yatırımlara imza attık ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir ödüle layık görüldü.

137 adayı geride bıraktı

Kahramankazan Belediyesi, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından, eğlence, rekreasyon ve spor alanlarına yönelik farkındalık yaratmak için düzenlenen “Atrax Shining Star Awards Eğlence-Rekreasyon Ödülleri” kapsamında “yılın sporcu ilçesi” ödülüne layık görüldü.

4 kategoride 137 adayın yarıştığı yarışmada Kahramankazan Belediyesi rakiplerini geride bırakarak yılın sporcu ilçesi ödülünü almaya hak kazandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İstanbul Florya’daki Crowne Plaza otelinde düzenlenen gala gecesinde yılın sporcu ilçesi ödülünü aldı.

Sporcu bir ilçeyiz

Başkan Ertürk, gala gecesinde yaptığı konuşmada, Kahramankazan olarak bu ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“Kahramankazan gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına tüm bireyleriyle sporcu bir ilçe. Tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da büyük yatırımlara imza attık ve atmaya devam edeceğiz.

İlçe halkımızın faydalanabileceği iki adet yarı olimpik yüzme havuzu inşa ettik. Dünya standartlarında bir spor salonumuz var. Yine iki adet çim sahamız var ilçemizde. Bunun yarı sıra uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz.

Uluslararası standartlarda yine bir bocce salonumuz mevcut. İlçemize gelen sporcuların ve kendi sporcularımızın konaklayacağı 5 yıldızlı otel standartlarında bir kamp merkezimiz var.

Tüm bunların yanı sıra halkımızın faydalanması için parklarımızda spor aletleri bulunuyor. Ayrıca okullarımızın spor salonları için elimizden geleni yapıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra belediyemizin birçok branşta faaliyet gösteren spor kulübü var. İlçemizde 12 değişik branşta 1500 lisanslı sporcu ve 5000 civarında da aktif sporcumuz var.

Spor kulübümüzün BAL Ligi’nde ilçemizi temsil eden futbol takımı ile İkinci Lig’de bulunan kadın voleybol takımı var.

Ayrıca bu iki branşın yanı sıra dart, bowling, halter, Kick-Box, güreş, bocce, basketbol, karate, taekwondo, cirit ve badminton dallarında da takımlarımız ilçemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ediyor.

Bunlardan Bocce takımımız ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı. Bocce takımımızda 50’ye yakın sporcu var. Bunların tamamı milli takıma girmek suretiyle üniversitelere sınavsız giriş yaptı.

Ayrıca yine bocce alanda uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Yine tüm bu branşlarda açtığımız yaz okulları ile geleceğimiz olan gençlerimizin sportmen bir kişilikle yetişmesini sağlıyoruz.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...