14 yılda köyden metropol ilçeye

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan, Ankara’nın küçük bir ilçesiyken 14 yıl içinde başarılı çalışmalarla metropol bir ilçeye dönüştü.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan, Ankara şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, 2004 öncesinde köy olarak nitelendirilirken 14 yılda başkentin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardı.

14 yıllık süreçte 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırım alan Kahramankazan, Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olurken, Türkiye’de ise en hızlı gelişen dış ilçeler arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 52 bin 500 nüfuslu ilçelerinde üretilen hizmetler ve tesisler ile nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarıştıklarını söyledi.

1 milyar 350 milyon TL yatırım

2004 yılında köy olarak tabir edilen Kahramankazan’ın yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde 14 yıl içinde başkentin metropol ilçeleri arasında girdiğini vurgulayan Ertürk, ilçenin 14 yılda 1 milyar 350 milyon TL yatırım aldığını kaydetti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” unvanını da alarak, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana ilçede yaşanan değişimi Sonsöz’e anlattı.

Bir banka şubesi vardı

Başkan Ertürk:“14 yıl önce köy diye tabir edilen, bir banka şubesi olup ikincisi olmayan, insanların bu banka şubesi önünde kuyruklarda saatlerce beklediği, suyun sıkıntılı olduğu, arıtma tesislerinin olmadığı, çöpün vahşi depolama alanlarında yakıldığı, üç toplu taşıma aracıyla Kızılay’a zor gidilen, bulvarı, caddesi toz toprak içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan bir ilçeden şu an da çok farklı bir noktaya geldik.

81 ilden göç alıyor

14 yıl önce, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, her alandaki çalışmalarıyla, gerçekten şeffaf, saydam, belediyenin halkı yönettiği değil, halkın belediyeyi yönettiği katılımcı bir yönetim anlayışıyla beraber halkımıza her türlü imkânı sunabilmek için yola çıkmıştık. 14 yıllık süreçte Kahramankazan 81 vilayetten insanların göç ettiği, böyle hızlı göç almasına rağmen adli olayların en az olduğu sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiği bir ilçe haline geldi. Şu an köylerine dahi otobüs seferleri düzenlenen ve sosyal donatı olarak neredeyse bir eksiği kalmayan ilçe konumuna geldik. Önünde kuyruklar oluşan bir banka şubesinden, bugün 15’inci banka şubesinin açıldığı bir ilçe.

350 bin nüfusa yetecek alt yapı

350 bin nüfusa yetecek bir alt ve üst yapı hizmeti kazandırdık. Çoğu büyükşehir belediyelerinin yapmakta zorlandığı sosyal projeler konusunda çok iddialı çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 14 yıl önce nüfusumuz 11 bindi, şu anda yaklaşık 52 bin nüfusa sahibiz. Ancak yaptığımız hizmetler alanında nüfusu milyona yaklaşan belediyeler ile yarışıyoruz diyebilirim.”

Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi

Kahramankazan Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olmayı başardığını belirten Başkan Ertürk, “ Bu başarımız sadece Ankara’da değil Türkiye çapında da en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralardayız. İnsanının, gencinin, yaşlısının, çocuğunun, erkeğinin, kadınının tüm fertlerinin daha güçlü, daha mutlu olduğu, daha refah içinde yaşadığı bir Kahramankazan için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” dedi

Avrupa Diploması ve 12 Yıldız Şehri

Kahramankazan mucizesini meydana getiren yatırımlar ve proje aşamasında olan ya da yapımı devam eden hizmetlerden bazıları şöyle:

Katılımcı yönetim anlayışıyla ve yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan “12 Yıldız Şehri” unvanına 2016 ve 2017 yıllarında iki kez üst üste layık görüldü. Kahramankazan Belediyesi son olarak ise geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen ve Avrupa’nın en büyük ödülleri arasında gösterilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu ve Ankara’da bu ödülü alan ilk ilçe belediyesi olma başarısı gösterdi.

Sporun başkenti oldu

Kahramankazan Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor. 51 bin 500 nüfuslu Kahramankazan’da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı ve 5 bine yakın da aktif sporcu bulunuyor. Ayrıca Kahramankazan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ve yapımına bu yıl başlanacak olan Spor Fabrikası da ilçeye kazandırılacak.

Eğitimde dev dönüşüm yaşadı

Öğrencilerin lise eğitimi almak için bile başka ilçelere gitmek zorunda kaldığı Kahramankazan’da, bugün Gazi, Ankara ve Başkent Üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimleri bulunuyor, uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapılıyor. 2004’te ilçede 11 okul varken şu anda 28 okul var. 184 olan derslik sayısı 474’e yükseldi. 5 bin 269 olan öğrenci sayısı şimdi 12 bine ulaştı. İlçede 2004’te 289 öğretmen varken, şimdi bu sayı 775’e yükseldi. Ayrıca ilçeye, 2017’de ise eğitim alanında 43 milyon TL’lik yeni bir yatırım paketi daha kazandırıldı. Bu yatırımların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Satıkadın Kentsel Dönüşüm yeni bir yüz kazandırdı

Ertürk, ayrıca Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini anlattı. Ertürk, projenin yerinde bir kentsel dönüşüm anlayışı ile gerçekleştirileceğini söyledi. Proje ile vatandaşların eski, riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapılar yerine daha modern ve konforlu yapılara kavuşacağını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından onay verilen proje, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Ankara-Kahramankazan ve Kahramankazan-Esenboğa

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk yapdığı ve devam eden projeleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: Temelini Başbakan Binali Yıldırım’ın attığı Ankara-Kahramankazan karayolunun 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 28.4 kilometrelik proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu yolda çalışmalar geçtiğimiz günlerde başlarken, yolun Temmuz 2019’da açılışı yapılacak. Ayrıca Kahramankazan’dan Esenboğa Havalimanı’na da yeni bir yol açılacak. Bu yol için de proje hazırlama ve ihale süreci yürütülüyor.

Ova Çayı Rekreasyon Alanı

Kahramankazan Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği ile yapımı sürdürülen Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi tüm hızıyla sürüyor. Ova Çayı Projesi’nin Ankara’ya ve Kahramankazan’a layık bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Ertürk, projeye ilişkin olarak, “Proje bittiğinde Ankaramızın güzelliğine güzellik katacak ve çehresini değiştirecek bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacağız” dedi.

Durhasan Şah Tabiat Parkı

Kahramankazan Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan bir diğer işbirliği ise Kahramankazan Durhasan Şah Tabiat Parkı kurulması yönünde atıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramankazan’da Durhasan Şah Tabiat Parkı’nın kurulacağı müjdesini verirken, parkın kurulmasına ilişkin protokolü de imzaladı.

Kavunu ve eti meşhur

Eti ve kavunu ile meşhur olan Kahramankazan, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğuyla da dikkati çekiyor. İlçede son dönemde ise bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hız kazanmış durumda. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın da desteğiyle ilçede bal ormanları kurularak, bu alanda çalışmak isteyen vatandaşlara malzeme desteği de veriliyor.

150 yataklı hastane

Kahramankazan’a 150 yataklı bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Kahramankazan Belediyesi, yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek yeni hastanenin kurulacağı alanın imar planlaması ve ihale süreci tamamlandı. Hastane inşaatına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Jeotermal cennet

Kahramankazan ayrıca Ankara kent merkezine en yakın jeotermal merkez olma özelliğini taşıyor. İlçede tespit edilerek kullanıma sokulan jeotermal su ve Kahramankazan Belediyesi’nce yapımı tamamlanan bir termal otel ve termal hamam bulunuyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi, bu alanda uluslararası bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kahramankazan Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte ilçede uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedefleyen bir termal sağlık ve kongre kümelenmesi için de kolları sıvadı. Kahramankazan’dan çıkan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal suyun kullanılacağı kümelenmede, öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılması sağlanacak. Kahramankazan’ı uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi konumuna taşıyacak proje, ciddi anlamda istihdam potansiyeli yaratacak.

HAB ve TeknoHAB bölgeyi uçuracak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB) projesi, Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak. Türkiye’de savunma sanayi ve havacılık alanında faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin tek çatı altında toplayacak olan bir proje. HAB, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilecek ve tamamlandığında 15 bin insanımızın istihdam edileceği dev bir proje.

Bu özellikleriyle yalnızca Türkiye’de değil, dünyada ses getirecek bir yatırım HAB. Ayrıca HAB bölgesi içinde TÂI, ASELSAN ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile çalışacak bir de Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TeknoHAB) kurulacak. TeknoHAB da hava taşıtları-uzay araçları üretimi ve tasarımı, motor ve parçaları üretimi, telekomünikasyon sistemleri, uydu, türbin, mikro ve nanoteknolojiler, havaalanı ekipmanları ve yer hizmetlerine yönelik taşıt araçlarının imalatı gerçekleştirilecek.

Sanayinin kalbi Kahramankazan da atıyor

Kahramankazan ayrıca, Türkiye ve Ankara için önemli bir üretim ve istihdam alanı olan Saray Sanayi Kümelenmesi’ne ev sahipliği yapıyor. Çoğunluğu ihracata yönelik üretim yapan büyük, orta ve küçük fabrika ve atölyelerin de aralarında bulunduğu 3 bin 500’e yakın işletme yer alıyor. Bu işletmelerde 100 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor.

Kahramankazan ayrıca, Türkiye’nin gözbebeği olan TUSAŞ/TAI’yi ve taşımacılık alanında önemli bir merkez olan Ankara Lojistik Üssü’nü de sınırları içerisinde barındırıyor. Türkiye’yi alanında dünya lideri konumuna yükselten ve yıllık 2.7 milyon ton üretim kapasiteli soda külü tesisi olan Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. de ilçede bulunuyor. Yüzde 100’ü katma değer olan ihracatın hacmi 600 milyon doları bulacak. Bu açıdan Kahramankazan Ankara’nın hatta Türkiye’nin en önemli sanayi havzalarından biri olarak göze çarpıyor.

15 Temmuz Müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle Kahramankazan’da kurulacak olan “15 Temmuz Müzesi” için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları da sergilenecek.

Bal Ormanı

Kahramankazan ayrıca, Türkiye’de bal üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Kahramankazan’da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile kurulan bal ormanda organik bal üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Başkan Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramankazan’ın bu noktaya gelmesinde önemli payı olduğunu söyledi. Ertürk, Kahramankazan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sonsuz şükranlarını sunduğunu kaydetti. Ertürk ayrıca, AK Parti iktidarları döneminde kendilerini yalnız bırakmayan diğer bakan ve bürokratlara da teşekkür etti.