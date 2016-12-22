Kahramankazan madde bağımlılığına savaş açtı

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda da fark yaratıyor.

Kahramankazan Belediyesi düzenlediği seminerle ilçede görevli öğretmenleri ve velileri madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin madde kullanımından ve bağımlılığından uzak durmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak madde kullanımına karşı savaş açtık” dedi.

Kahramankazan Belediyesi günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan madde bağımlılığı konusunda ilçede görevli öğretmenleri bilgilendirmek için seminer düzenledi. Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere belediye başkan yardımcıları, ilçede görevli öğretmenler ve belediye personeli katıldı.

Seminerlerimiz aralıksız devam edecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak madde bağımlılığıyla mücadele konusunda teyakkuz ilan ettiklerini söyledi. Madde kullanımına karşı savaş açtıklarını belirten Ertürk, şöyle konuştu:

“Madde bağımlılığı günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahil ilk sorunlar arasında yer almaktadır. 2016 verilerine göre dünyada 29 milyon insana madde bağımlısı tanısı konmuştur. Bunun yanında milyonlarca insanın da madde kullandığı bilinmektedir.

Biz de bu kapsamda belediye olarak Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin madde kullanımından ve bağımlılığından uzak durmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu seminer de bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biridir. İlk önce öğretmenlerimizi bilgilendirmek istedik.

Öğretmenlerimizle seminerlerin ardından okullarımızda seminerlerimizle öğrencilerimizle buluşacağız. İlçemizde daha madde bağımlısı tanısı konmuş vatandaşlarımızın tedavileri ve topluma kazandırılmaları konusunda birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz.”

Velileri uyardı

Kahramankazan Belediyesi psikoloğu ve aile danışmanı Züleyha Akdere Fidantek, seminerde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bağımlılık, bir kereden bir şey olmaz ve ben bağımlı olmam düşüncesi ile başlar. Aynı zamanda bağımlılık bir süreçtir, kişi bağımlı olana kadar sosyal, davranışsal ve fiziksell yönden değişim gösterir. Tedavinin başarı oranında iki unsur önemlidir.

Bir erken tanı, iki ise tedavi olma isteğine kendisinin karar vermiş olmasıdır. Bağımlılık tedavi edilebilir, ancak ömür boyu süren ruhsal bir hastalıktır. Bağımlılıkla mücadelede bu anlamda önleme çalışmaları önem kazanır.

Bizler de bugün burada gençlerin madde kullanmasını engellemek, madde kullanmış ise bağımlı hale gelmesini engellemek, gençlerle nasıl iletişim kurulacağını ve n9asıl davranmaları gerektiğini, ailelerine hangi bilgileri vermelerinin gerektiği konuları üzerine değindik.”

Fidantek, velilere, “Madde bağımlılığı sandığınız kadar uzakta değil, hepimizin evlerinin içindedir. Ve kimse ben kullanmam demesin” uyarısında bulundu.

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