Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı saatler kala, çalışmalarını AK Parti İlçe Başkanlığı ile koordineli şekilde aralıksız sürdürüyor.

24 Haziran’a kadar girilmedik gönül, sıkılmadık el kalmayıncaya kadar çalışacaklarını söyleyen Ertürk, “24 Haziran’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinin ve istikbalinin oylanacağı bir seçim olarak görüyoruz” dedi.

Teşkilatla koordineli çalışıyor

Başkan Ertürk, seçim çalışmalarını AK Parti İlçe Başkanlığı’nın tüm kademeleriyle koordineli şekilde yürütüyor. 7/24 esasına göre çalışan Ertürk ve AK Parti teşkilatı, 53 bine yakın nüfusa sahip olan ve 36 bin 130 seçmeni bulunan ilçede, tek bir eksik kalmadan tüm seçmenlerle bir araya gelmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilçedeki hemşehri dernekleri ve grupları, sivil toplum örgütleri, esnaflar, işverenler, işçiler, memurlar, ev hanımları, öğrenciler başta olmak üzere gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun tüm kesimleriyle buluşuluyor. Sokak sokak, ev ev dolaşan Ertürk, tüm vatandaşların kapılarını çalıyor. Ertürk, ziyaretler kapsamında Ak Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşlara da rozetlerini takarak, üye kayıtlarını yapıyor.

İstiklalimizin ve istikbalimizin seçimi

Başkan Ertürk, neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdiği vatandaşlara, Ankara’yı ve Türkiye’yi uçuracak projeleri anlatıyor. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, milli birlik ve beraberliği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:

“24 Haziran’a kadar girilmedik gönül, sıkılmadık el kalmayıncaya kadar çalışacağız. 24 Haziran’ı sadece bir seçim olarak, yalnızca bir oy verme işlemi olarak görmüyoruz. 24 Haziran Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinin ve istikbalinin oylanacağı bir seçim olarak görüyoruz. Vatandaşlarımıza yalnızca aziz milletimizin değil, aynı zamanda İslam Alemi’nin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun lideri olduğu AK Parti’yi desteklemeye davet ediyoruz. 2002 yılında AK Parti ile başlayan şahlanış, inşallah 24 Haziran’da daha da güçlenerek devam edecek.”