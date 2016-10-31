Kahraman’dan ‘Tarihe Dokunanlar’ sergisi

Ressam Turgut Kahraman ilk sergisi için, laik ve demokratik cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerinin yanında aydınların ve devrimcilerin resimlerini yaptı. Seferihisar Kültür Merkezi’ndeki ”Tarihe Dokunanlar” sergisinin açılışında konuşan ressam Kahraman,

“Sergiyi Yavuz Koçoğlu Hocamızın teşviki ve gayreti ile açtık.Bazı insanlar vardır insanı teşvik ederler ve yol gösterirler. Bazı insanlar vardır ot gibi yaşarlar ölürler. Bazı insanlar vardır koyun gibi yaşarlar başları önde ot yerler. Bu insanları güdersin. Bazı insanlar keçi gibidir. Kafaları yukarıda beslenirler. İnsanlar vardır 93 yıl önce bugün olduğu gibi bir tarih kapatır bir tarih açarlar. İnsanlar vardır vatan sevgileri uğruna ölene dek yürürler. Ben de ölene dek onların resimlerini yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.