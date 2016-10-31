Kahraman’dan ‘Tarihe Dokunanlar’ sergisi

İZMİR’in Seferihisar İlçesi’nde, ressam Turgut Kahraman’ın yaptığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile bazı aydınların portre resimlerinden oluşan ‘Tarihe Dokunanlar’ isimli sergi açıldı.
Ressam Turgut Kahraman ilk sergisi için, laik ve demokratik cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerinin yanında aydınların ve devrimcilerin resimlerini yaptı. Seferihisar Kültür Merkezi’ndeki ”Tarihe Dokunanlar” sergisinin açılışında konuşan ressam Kahraman,
“Sergiyi Yavuz Koçoğlu Hocamızın teşviki ve gayreti ile açtık.Bazı insanlar vardır insanı teşvik ederler ve yol gösterirler. Bazı insanlar vardır ot gibi yaşarlar ölürler. Bazı insanlar vardır koyun gibi yaşarlar başları önde ot yerler. Bu insanları güdersin. Bazı insanlar keçi gibidir. Kafaları yukarıda beslenirler. İnsanlar vardır 93 yıl önce bugün olduğu gibi bir tarih kapatır bir tarih açarlar. İnsanlar vardır vatan sevgileri uğruna ölene dek yürürler. Ben de ölene dek onların resimlerini yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.
Tarihe dokunanlar sergisinde Atatürk, Nazım Hikmet, Aşık Veysel, Yaşar Kemal, Kemal Sunal, Aziz Nesin, Can Yücel, Tuncel Kurtiz, Ruhi Su, Kazım Koyuncu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Taylan Özgür’ün portelerinden oluşan 26 resim bulunuyor.
Serginin açılışına Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘in yanı sıra Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşlarından Mustafa Lütfi Kıyıcı, Oktay Kaynak, Taylan Özgür’ün kız kardeşi Hale Özgür Kıyıcı, Seferihisar’ın tanınmış sanatçıları Yavuz Kemal Koçoğlu, eşi Müzeyyen Koçoğlu, kağıt telkari sanatçısı Aysun Karasu, Olcay Malkaya, Özay Malkaya ve çok sayıda davetli katıldı.
6 Kasım’a kadar açık kalacak serginin, Ankara, İstanbul ve Mersin’deki sanatseverlerle de buluşturulacağı belirtildi.