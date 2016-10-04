Kahpe PKK saldırdı 1 Üsteğmen 1 Uzman Çavuş Şehit 3 Yaralı var. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristler askeri üs bölgesine saldırı düzenlendi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Doğan Haber Ajansının geçtiği son habere göre hain saldırıda 1 üsteğmen ve 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Diyarbakır’ın Lice ile Bingöl’ün Genç ilçeleri arasında bulunan Abalı Jandarma Karakolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla yapımı süren Kıllıhane Tepe Üs Bölgesi ’ne bu akşam saat 17.30 sıralarında PKK’lı teröristler roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Üs bölgesi inşasında çalışanları korumakla görevli komando timi, teröristlere anında karşılık verince çatışma çıktı. Kahpe PKK saldırısında ilk ateşle 1 Üsteğmen 1 Uzman Çavuş Şehit 3 Yaralı var.

VALİLİK AÇIKLADI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

Diyarbakır Valiliği , Lice İlçesi Abalı Jandarma karakolu bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi Abalı Jandarma Karakolu, Kıllıhane tepe mevkii üs bölgesi yapım çalışmalarında kullanılan araçları korumakla görevli askeri personele bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırıda bulunulduğu belirtilerek,

“Saldırıda 1 askeri personelimiz şehit olmuş, 4 askeri personelimiz yaralanmıştır. Saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.

ŞEHİT SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Diyarbakır Lice ilçesi, Abalı jandarma karakolu üst bölgesine düzenlenen ve bir üst teğmenin şehit olduğu saldırıda, yaralanan bir uzman çavuşun da hayatını kaybetmesiyle şehit sayısıyla şehit sayısı 2’ye yükseldi

KOBRA HELİKOPTERLER VURUYOR

Yaralı askerler ambulanslarla Diyarbakır’a getirilirken, bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kobra helikopterlerin teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına aldığı bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BİTLİS/ESENBURUN BÖLGESİNE İCRA EDİLEN HAVA HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan “Bilgilendirme” açıklaması Hava Kuvvetlerine ait F-16’ların görevlerine ilişik olarak şöyle:

“04 Ekim 2016 tarihinde 11.03-11.10 saatleri arasında Bitlis Merkez Esenburun bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 2 Dinamik hedef ve silah mevzileri ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

DHA

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