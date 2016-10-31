Kağıt toplayarak 10 çocuğuna bakıyor

Konya’da iki yıldır eşinden ayrı yaşayan Suzan Bulut, atık kağıt toplayarak 10 çocuğuyla kaldığı barakada yaşamını sürdürüyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi’ndeki barakada 10 çocuğuyla yaşayan Suzan Bulut (38), 5 yıl önce Gaziantep’ten Konya’ya geldiklerini söyledi.

Eşinden 2 yıl önce ayrıldığını ifade eden Bulut, 10 çocuğuyla hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Bulut, yıkım gerekçesiyle oturduğu evden çıkmak zorunda kaldığını, ahşap ve kartonlarla kaplı barakada yaşadığını dile getirdi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kendilerini zor günlerin beklediğini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

“Kış geldi çattı. Burada 10 çocuğumla yaşamaya çalışıyorum. Çocuklarımın 4’ü okula gidiyor. Sabah 5’te kağıt toplama arabasıyla işe çıkıyorum. Buraya geldikten sonra çocuklarımı okula bırakıp kahvaltı yapıyorum. Biraz ev işi yaptıktan sonra yine işe çıkıyorum. Günde 3 kez belirli bölgeleri dolaşıyorum. Atık kağıt ve kartonları toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Gün boyu çalışmamızın karşılığında elimize 18-20 lira para ya geçiyor ya geçmiyor. Karın tokluğuna, yavrularım için mücadele veriyorum.”

Bulut, hayırseverlerden kendisine uzanacak yardım elini beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Kendi emeğimizle bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Kimseden bir şey dilenmiyorum. Başımızı sokacak, güvende olacağımız bir ev istiyorum. Akşamları korku içinde yatırıyoruz. Tinercisi, tehlikeli, zararlı insanları var. Karşıda kardeşim kalıyor. Oturduğumuz ev yıkılınca onun da yardımıyla bu barakayı yaptık. Elektrik ve suyu komşudan alıyoruz. Tuvaleti, banyosu, oturma odası hepsi bu derme çatma yapının içinde.”

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