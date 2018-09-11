Kağıdın Kuru Sabitlenmeli

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in TBMM’de düzenledikleri ortak basın açıklamasında son dönemde döviz kurunda yaşanan artıştan kaynaklı, gazetelerin, matbaaların, ve yayınevlerinin karşı karşıya oldukları sorunları ve bu sorunlar karşısında çözüm önerilerini dile getirdiler.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı kağıt tedarikçileri ve kağıt ile iş yapan işletmeler kağıt alımında sorunlar yaşamaya başladı. Bu durumda birçok işletme kapanma riskiyle karşı karşıya geldi.



Ülkemizde kullanılan kağıtların yüzde 90’nının yurtdışından ithal edildiği için Matbaacılar, yayıncılar ve gazeteler sıkıntı yaşıyor. Bu sorunun yaşanmasında ki temel problem olarak da ülkemizde yaşanan döviz kurundaki hareketlenmeler gösteriliyor. Kağıt fiyatlarının dövize bağlı olması, alım gücü düşük olan birçok işletmenin işi yavaşlatmasına ya da kepenk kapatmasına sebep oldu.



Yaşanan bu sorunlardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ortak bir basın açıklaması yaptı.



Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Eren Erdem ve Enis Berberoğlu uzun süredir tutuklu bulunuyorlar. Ülkemizde tutuklu gazeteci sayısı 143’tür. Eylül ayında kapatılan basın organı sayısı ise 193’tür. Geçtiğimiz günlerde adli yıl açılışı yapıldı. Bu yıl yargı karşısına yine en çok gazeteciler çıkmış olacak. Şiddeti teşvik etmeyen, terörle ilişiği bulunmayan gazeteciler ve vatandaşlarımız ifade özgürlüğünden dolayı tutukluluğa mahkûm edilmemelidir. Gazetecilerin yeri hapis değil, gazetelerdir” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU’DAKİ GAZETELERİN SIKINTILARI DAHA BÜYÜK”

Çakırözer, “Özellikle Anadolu’daki gazetelerin sıkıntıları daha büyük. Birçok gazete çıktığı gün sayısını azalttı ve sayfa sayısını düşürdü. Bir araya gelip bu sorunu konuşmazsak birçok arkadaşımız, meslektaşımız işsiz kalmış olacak. Matbaacılar ve yayımcılarda bu durumdan ciddi derecede etkilenmiş durumda. Kağıt sorunu hepimizin sorunu. Böyle bakmak gerekir. Kağıt sorununun bu şekilde devam etmesi, insanların kitap, gazete okumaması demektir. Bu da ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Gazete ve dergi okumak lüks olmamalıdır. Bu mesele derinleşirse basın özgürlüğü daha da yara almış olacaktır” dedi.

Ali Baran Fayık

“YATIRIM VE HAMMADDE KOLAYLIĞI SAĞLANMALI.”

Zaman kaybetmeden acil çözüm alınması gerektiğini belirten Çakırözer, “Basın ve yayın sektörü desteklenmeli. Devletin kendi kurumu SEKA tekrardan devreye sokulmalı. Yatırım ve hammadde kolaylığı sağlanmalı. KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmeli. Gümrük vergilerinde düşüşler sağlanmalı. KGF kolaylığı sağlanmalı. Bu tekrardan gündeme gelmeli. Sigorta primleri ertelenmeli. Basın ilan kurumuna sesleniyorum; kamu reklam ilanlarında adil ve eşit dağıtım uygulanmalı ve yüzde elli oranında ilan bedelinde bir artış sağlanmalı.

Özgür bir basın sadece muhalefet için değil herkes için gerekli ve kaçınılmazdır. Hükümet için de gereklidir. Gazetelerin ayakta kalması ve sürdürülebilirliği sağlanması için hep birlikte harekete geçmemiz gerekir. Daha fazla aydınlanma ve kültürel birikimimizi artırmanın yoludur gazetecilik. El birliği yapma çağrısında bulunuyorum. Bakanlarımıza, hükümetimize ve bütün siyasi partilerine çağrımızdır” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK GAZETE MAAŞ ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİ”

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan durmuş ise, şunları söyledi:

“Türkiye son aylarda ciddi bir ekonomik krizin içindedir. Döviz kurunda yaşanan artış ülkemizdeki bütün sektörleri derinden etkiliyor. Bu süreçte ağır yaralanan sektörlerin başında medya sektörü yer alıyor. Altı ay kadar önce kağıdın tonunu 700 dolara alan gazeteler, bugün aynı kağıdın tonunu 850 dolara alabilmektedir. Yani, yüzde yüzün üstünde bir artış olmuştur. Kağıt konusunda yaşanan bu sıkıntı yayın evlerini ve yerel gazeteleri de etkilemiştir. Anadolu da birçok yerel gazete çalışanlarına maaş ödeyemez ve sigorta primlerini yatıramaz hale gelmiştir. Aynı durum yayınevleri için de geçerlidir”

“ACİL ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER”

Türkiye gazeteciler sendikası olarak bu krizin atlatılması için 3 çözüm önerimizi paylaşıyoruz.

Gazete kağıdındaki yüzde 8’lik KDV sıfırlanmalıdır. Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan fiyatlarına zam yapması hayati önemdedir. Devletin ayrım yapmadan, tüm gazetelerin yıllık kağıt ihtiyacını yüzde 40’ını sübvanse etmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların örnekleri Avrupa ülkelerinde mevcuttur.

Hükümetin bu üç konuda adım atması durumunda sektörün içinde geçtiği kriz atlatılacak ve yeni kapanmaların önüne geçilecektir.

“Medya gelişmiş ülkelerde demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın habere ulaşmasının yolu medyadır. Alınacak önlemler ile halkın haber alma hakkı korunmuş olacak, basın emekçilerin işsiz kalması engellenmiş olacaktır.”