BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir’in iştiraki Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’nin (BALTOK) inşaa ettiği bin 334 konutluk projenin ilk örnek dairesini inceledi.

Üç oda bir salon daireyi gazetecilerle birlikte gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kentin gayrimenkuldeki vizyonunu BALTOK’un oluşturduğunu belirtti. Örnek konutu kalitesi ve işçiliği ile beğenen Kafaoğlu, ilin artan konut ihtiyaçlarını karşılamak ve kentleşme adına sistemli ve nitelikli çalışmalar yapmak amacıyla kurulan BALTOK’un ilk projesi olan Yeni Karesi Konutları’nın kısa sürede bitirileceğini söyledi.

“Yeni Karesi Konutları, farklı daire tipleri ile her kesime hitap edecek. Burada adeta yeni bir şehir inşa edilecek” diyen Başkan Kafaoğlu, şunları kaydetti:

“1000 kişilik cami, 12 derslikli ilkokul, spor alanları, sosyal tesis, ticaret alanları ile gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan her şeye sahip bir hayat merkezi konumuna gelecek olan Yeni Karesi’de kreş, ders odaları, çocuk parkları, yeşil alanlar, spor salonu, basketbol sahası, tenis kortu, konferans-toplantı salonu, kafeteryalar, restoranlar, hamam, sauna, masaj salonu, süpermarket, terzi, kuru temizleme, otopark alanları yer alacak. Balıkesir artık bir cazibe noktası haline geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu buradan geçiyor. Balıkesir demiryolu, havayolu ve otobanlarla odak şehir haline geldi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa, İzmir doldu ve oralarda ciddi bir hareketlilik oldu. Bu arada keşfedilemeyen bir Balıkesir kalmıştı, şimdi Büyükşehir ile beraber herkesin dikkatini çekmeye başladı. Hatta yabancıların da dikkatini çekmeye başladı. Geçen hafta Arap yatırımcıları şehrimizde ağırlama fırsatı bulduk. Bu aşamada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan BALTOK firması inşaatlara başladı. BALTOK ile konut üretiyoruz. Devletin nasıl konut üretmek için TOKİ’si varsa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de BALTOK’u var. Burada 1334 konut yapılacak. Sosyal donatıları ile burası çok modern olacak. İlk etapta 530 konut tamamlanacak. 130 tanesi tapu tahsis belgesi olan vatandaşlarımızla protokol imzalanarak onlara devrildi. Bu ilk etabın kısa sürede biteceğine inanıyorum.”

Başkan Kafaoğlu, BALTOK’ta şimdiden 7 dairenin satıldığını da belirtti.