Kafa vuruşu hafızayı olumsuz etkiliyor

Üst üste kafa vuruşu yapan futbolcuların beyin fonksiyonlarının yavaşladığı ve hafıza performanslarının da ciddi biçimde düştüğü saptandı.

İskoç araştırmacılar, üst üste 20 kafa vuruşu yapan futbolcuların beyinlerinde küçük ama önemli değişimler gözlediklerini açıkladılar.

Kafa vuruşu antrenmanından sonra beynin hafızı performansı yüzde 41 ile yüzde 67 yavaşlıyor. Ancak olumsuz etkiler 24 saat içerisinde kayboluyor.

İskoçya’daki Stirling Üniversitesi’nden uzmanların uzun süredir yürüttüğü araştırma, rutin kafa vuruşları ve beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağı kanıtlayan çalışma olarak kabul ediliyor.

Daha önce kafaya alınan darbelerle oluşan spor yaralanmaları ile erken bunama sorunlarının bağı inceleniyordu.

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