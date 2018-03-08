Atatürk’ün “Dünyada hiçbir milletin kadını ’Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez” diyerek göklere çıkardığı Türk kadını, ne yazık ki AKP’nin 16 yıllık iktidarı döneminde zulme uğratıldı.

Atatürk’ün seçme ve seçilme hakkı tanıyarak sosyal hayatın en önemli parçası haline getirdiği kadınlar, AKP zihniyeti ile birlikte öldürülen, taciz ve tecavüz edilen, sokak ortasında dövülen bir hale getirildi.

Sadece 2017 yılında 472 kadın öldürülürken, 332 kadın ise cinsel şiddete uğradı. Bu rakamlar elbette ki resmi makamlara yansıyan rakamlar. Ama bizler biliyoruz ki gerçek sayılar ne yazık ki bunların çok çok üstünde.

Bugüne kadar TBMM gündemine kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar ile ilgili yasa teklifleri defalarca getirdik. Ancak, bunların hiçbiri siyasi iktidar tarafından dikkate alınmadı. Ama biz bu mücadelemize yılmadan, usanmadan devam edeceğiz.

AKP yöneticilerinin kadına yönelik sürdürdüğü bu ayrımcı ve yok edici politikaları sonrasında isminin önünde akademik unvanlar taşıyan bazı meczuplar cesaretlenerek kadına yönelik şiddet ve istismara övgüler düzer hale geldiler.

Şu unutulmamalıdır ki, biz Cumhuriyet Halk Partililer Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda kadın erkek eşitliğini savunmaya ve kadınların toplumun her alanında hak ettikleri yerlere gelebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlu olsun!