Kadınlardan dev türkü korosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sergi ve konser etkinlikleri için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni dolduran kadınlar, sahnedeki sanatçılara kalabalık bir koro halinde eşlik etti; AASSM duvarları kadın türküleriyle yankılandı.

5 Aralık Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 82. yıldönümü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr.Türkegül Kocaoğlu’nun da katıldığı etkinlik çerçevesinde, Ahmed Adnan Saygun Merkezi’nde (AASSM) bir sergi açılışı yapılırken bir de konser düzenlendi.

2011 yılında yaşamını yitiren İzmirli ünlü modacılar Esin Yılmaz ile Hanife Çetiner’in AASSM’nin fuayesinde hazırlanan koleksiyonlarından oluşan sergi, kadınlardan büyük ilgi gördü. Sergiyi gezen kadınlar, daha sonra ‘Kadınların Sesinden Projesi’ kapsamında sahne alan Feryal Öney ve Fehmiye Çelik’in konserini dinledi. Büyük Salon’un tüm bölümlerini tek bir boşluk bırakmaksızın dolduran İzmirli kadınlar, ‘Kadın Müzikleri’ konulu konserde seslendirilen eserlere kalabalık bir koro olarak eşlik etti; AASSM duvarları kadın türküleriyle yankılandı.

KADINLARA ÇAĞRI

Konser öncesinde konuşan Dr. Türkegül Kocaoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında armağan edildiğini hatırlatarak, “Atamız bu hakkı bize, pek çok ileri Avrupa ülkesinin kadınlarından önce layık gördü ve ‘kadın ile erkek eşittir’ dedi. Etnik kökeni ne olursa olsun, aidiyet duygusu taşıyan ve kalbi bu topraklar için atan her kadın Türk kadınıdır duygusunu bize aktardı” dedi.

Kocaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bize düşen, kendimizi hala yeterince temsil edilemediğimiz yerlerde var olmak için daha çok çalışmaktır. Önce yaşamın içinde olduğumuzu kanıtlamak, sonra da siyasetin içinde olmamızı engelleyen koşulları ortadan kaldırmaktır. Seçilme hakkı ancak böyle elde edilir. Seçme hakkını bugüne kadar ne yazık ki, layıkiyle kullanamadık. Seçmedik, seçtirildik. Pek çoğumuz hala kocası, abisi ne derse onu yapıyor. Sevgili kadınlar, özgür irademizi kullanalım; eşitlik böyle olur. Yoksa yasalarda bile yazan eşitlik gerçek yaşama hiç bir zaman geçemez.”

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