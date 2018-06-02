Kadınları internet konusunda bilgilendirmek için hazırlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı Kahramankazanlı kadınlarla buluştu.

Derslik haline getirilen Tır içindeki eğitimlerini tamamlayan kadınlara sertifikalarını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk verdi.

Kadınları internet konusunda bilgilendirmek için hazırlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nın son durağı Kahramankazan oldu. Kahramankazan Kent Meydanı’na gelen eğitim tırına Kahramankazanlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 40 kişilik sınıf haline getirilmiş eğitim tırında verilen eğitimler kapsamında kadınlar, güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını da deneyimleme imkânı bulurken, bu konularda bilgi sahibi oldu. Anadolu’nun dört bir yanını karış karış dolaşan eğitim tırı ile kadınların internet okuryazarlığının arttırılması hedeflenirken, 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Sertifikalar Ertürk’ten

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, eğitim tırını ziyaret etti. Başkan Ertürk, eğitim programlarını başarıyla tamamlayan Kahramankazanlı kadınlara sertifikalarını takdim etti. Ertürk, “Kadınlarımızın dijital okuryazarlığı artırmayı hedefleyen bu projeyi destekliyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eğitim tırını ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Eğitimini başarıyla kadınlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.