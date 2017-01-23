Kadınlar sokaklarda

Dünyadaki birçok kentte kadınlar sokağa çıkarak, “dayanışma yürüyüşünde” bir araya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığını resmen devralan Donald Trump dünya çapındaki bu protestoların nedeni ve hedefiydi.

Dünyanın her tarafında yaklaşık 2 milyon kadın Trump’ın ayırımcı ırkçı ve kadınları aşağılayan söylemlerine tepki olarak sokağa çıktılar.

Üstelik bu kadınların yanlarında eşleri ve çocukları da yer aldı. Aslında kadınlar diyoruz ama pek çok erkek de vardı.

Londra belediye başkanı da eşiyle birlikte bu yürüyüşe katılanlardandı.

Asya’dan Avrupa’ya, Avusturalya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde kadınlar sokağa döküldü ve Trump’ı protesto ettiler.

Hiçbir organizasyon bu kadar başarılı olmamıştır diye düşünüyorum.

Yani bu kadar büyük sayıda insan topluluğunun dünyanın değişik ülkelerinde ayni tepkiyi verebilmesi hiç de kolay bir şey değil.

Amerika’daki gösterilerde ise yüzlerce kişi gözaltına alındı!

Bu, Amerika devlet başkanı olan Trump’ı ne kadar etkiler bilmiyorum ama onun karşısında olan pek çok insanın etkilendiği gerçek!

Çünkü sonuçta Trump kendisiyle aynı fikirde olmayanların fikrini asla kabul etmiyor ve ülkedeki başkanlık yasası da buna izin verdiği için, istediği gibi kararlar alabiliyor! Daha ilk günden, pek çok yasa ile ilgili önlem türünden kararları aldı.

Özellikle Obama’nın çıkardığı sağlık reformuna karşı aldığı kararlar tepki çekiyor! Zaten daha seçimler yapılmadan çok önce, “seçimlerde kaybedersem sonuca itiraz edeceğim kabul etmeyeceğim” diyen bir adam vardı ortada…

Seçim sonuçlarını kaybetse de kabul etmeyenlerden birisi de Gambiya devlet Başkanı Yahya Jammeh’di.

Ülkeyi neredeyse 20 yıla yakın diktatörlükle yönetiyordu.

Sonunda bir şekilde halk seçimle ondan kurtulmayı başardı fakat o koltuğu bırakmadı!

Yahya koltuğundan kalkmamakta ısrar etti.

Afrika ülkelerinde genellikle demokrasinin pek işlemediğini görüyoruz. Ancak bu kez birleşmiş milletler güvenlik kurulu harekete geçti.

Seçimi kaybeden Gambiya devlet başkanı Yahya da servetinin bir kısmının bulunduğu Gine’ye iltica etti! Demokratik olmayan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunan devlet başkanlarının sonu hep hazin olmuştur…

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